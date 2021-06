Guty Carrera está atravesando por un difícil momento debido al coronavirus. El integrante de Guerreros México se encuentra en el onceavo día con la enfermedad y dio a sus seguidores una actualización de su estado de salud.

Mediante un mensaje que difundió en Instagram expuso que se encuentra estable, pero aseguró que tendrá que llevar terapia para recuperarse completamente.

“Aún no estoy al 100%. Es más, estoy muy lejos de eso. Tendré que hacer rehabilitación pulmonar, recuperar peso y condición física. Mucho trabajo. Este virus me tumbó , pero estoy seguro de que el tiempo me pondrá nuevamente en excelentes condiciones. Aún estamos lejos”, escribió.

Guty Carrera sobre su estado de salud: “Tendré que hacer rehabilitación pulmonar”

Días atrás, Guty Carrera contó públicamente que se encontraba recibiendo oxígeno debido a que había presentado baja saturación. El modelo peruano compartió una fotografía en la que se le ve utilizando una cánula nasal.

Guty Carrera recibe oxígeno tras confirmar contagio de COVID-19: “Un día más luchando”

Edith Tapia, madre de Guty Carrera, lamentó que hayan personas que han enviado comentarios negativos al chico reality. A través de su cuenta de Instagram pidió empatía a los usuarios y recalcó que el coronavirus es una prueba difícil para cualquier persona.

“Como mamá para mí es triste saber que existen seres tan vacíos e inestables emocionalmente que albergan ‘sentimientos’ tan bajos como para desearle la muerte a alguien o burlarse y alegrarse de la enfermedad ajena. (...) Solo quisiera pedirles un poco de respeto, no solo a él sino a todas las personas que están luchando contra este terrible virus que de broma no tiene nada”, precisó en la plataforma.

