Andrés Hurtado en el Día del Padre: Lloro de orgullo al ver a mis hijas triunfar

El domingo 20 de junio, durante la celebración por el Día del Padre, el presentador Andrés Hurtado publicó en su cuenta de Instagram un conmovedor mensaje dedicado a sus hijas Josetty y Gennesis.

El conductor de Porque hoy es sábado con Andrés explicó que en su familia no existe la tradición de celebrar fechas conmemorativas. “Nunca fuimos de fechas ni hemos creído en días de algo”, aseguró.

No obstante, se permitió reiterar su opinión sobre sus hijas, la cual —según indicó— ya había expresado días atrás.

“Lo dije a mitad de semana y lo reafirmo: la más grande bendición y regalo para un padre es ver a sus hijas realizadas, exitosas, profesionales y conquistando el mundo como mi Josetty y Gennesis Hurtado”, expresó.

Como se sabe, las hermanas radican en Los Ángeles, California (Estados Unidos), y han conseguido gran éxito como creadoras de contenido e influencers de belleza.

“Lloro en silencio, pero de orgullo y felicidad de verlas triunfar. Las amo, hijas preciosas”, manifestó Andrés Hurtado.

20.6.2021 | Post de Andrés Hurtado por el Día del Padre. Foto: Andrés Hurtado / Instagram

Josetty y Gennesis Hurtado respondieron a la publicación de su padre expresando el cariño que sienten por él. Asimismo, de forma independiente, dejaron un saludo en sus respectivos perfiles de Instagram.

“Mi papá me abre los ojos todos los días y me enseña que la vida es única y tienes que disfrutar cada segundo (…) Me inspiras todos los días, hasta en los momentos que ni son al propósito”, expresó Gennesis.

20.6.2021 | Post de Gennesis Hurtado por el Día del Padre. Foto: Gennesis Hurtado / Instagram

Por su parte, Jossetty escribió: “Eres mi gran maestro, guía y mejor amigo”.

Curiosamente, en comparación con la celebración del Día del Padre 2020, Andrés Hurtado no ha mencionado a la menor de sus hijas, Luciana, recordando que el año anterior publicó el dibujo que la pequeña le hizo, y manifestó que sus hijas mayores “ni siquiera un lápiz Mongol” le habían regalado.

20.6.2021 | Post de Josetty Hurtado por el Día del Padre. Foto: Josetty Hurtado / Instagram

