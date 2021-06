El artista del año: ¿qué artistas invitados serán los refuerzos de los finalistas?

El artista del año 2021 llega a su edición final este sábado a las 9.00 p. m. A lo largo de la semana, los participantes finalistas compartieron detalles sobre las actuaciones que preparan al lado de estrellas invitadas. ¿De quiénes se trata?

Pamela Franco

La cantante de cumbia Pamela Franco reveló con mucha emoción que viene preparándose para entregarlo todo en el escenario del programa de Gisela Valcárcel. No obstante, jamás imaginó que haría un show junto a la cantante criolla Bartola.

“En mi vida, ni lo soñé ni lo pensé que iba a poder compartir el escenario con una grande de lo nuestro, la gran Bartola me va a acompañar”, expresó Pamela Franco. “Esta última semana, estoy entregando todo. He dejado de lado mis miedos”, comentó en entrevista para el programa América espectáculos.

‘Chikiplúm’

José Luis Ríos, mejor conocido como ‘Chikiplúm’, alista una actuación “nunca antes vista” para convencer a los jurados de El artista del año. El actor cómico reveló que tendrá acompañantes de lujo para la edición final.

‘Chikiplum’ dará lo mejor de su talento para levantar la copa de El artista del año y llevarse los 30.000 soles a casa. Foto: José Luis Ríos / Instagram

“Con todo, llego a ganar, llego a la final a alzar la copa. Me estoy preparando mucho, mi show será una sorpresa, llego con piruetas y acrobacias nuevas, estoy dando todo de mí. Y llego con dos grandes, mi esposa Katy y mi padrino Manolo Rojas. Además, llego vocalmente preparado”, declaró para la prensa.

Anahí de Cárdenas

Este sábado, llega una gran invitada a El artista del año. Se trata de Amy Gutiérrez, quien aparecerá en el programa de canto y baile para apoyar a Anahí de Cárdenas en una de sus presentaciones.

Anahí de Cardenas

“Me siento muy emocionada de regresar a la pista, en donde viví tantas emociones. Llego al programa para cantar y bailar, como refuerzo de Anahí, y sé que vamos a dar un gran show”, afirmó la cantante de salsa.

Laurita Pacheco

La cantante Laurita Pacheco demostrará todo su talento con el arpa y además su refuerzo aún es una sorpresa para sus seguidores.

“La verdad es que estoy muy emocionada con la presentación de mañana, yo tengo un súper refuerzo, de oro, de oro... Y lo que nunca pude decir es que todas estas galas estuve lidiando con las secuelas de la COVID-19, yo no podía respirar y nadie lo supo... Igual con todo eso yo sigo, porque no quiero que haya preferencias, yo quiero que me valoren”, señaló muy agradecida con su público.

La Uchulú

El popular personaje de TikTok, La Uchulú, es uno de los concursantes favoritos a llevarse el primer puesto en El artista del año, pues anunció con emoción que subirá al escenario al lado de la agrupación Explosión de Iquitos y Melody, intérprete original del tema “No sé”.

La Uchulú se enfrentará a Pamela Franco, ‘Chikiplúm’, Josimar, Anahí de Cárdenas y Laurita Pacheco en la gran final de El artista del año. Foto: Composición

“Explosión es un gran grupo y Melody es una excelente cantante. Nunca imaginé que Melody y yo estaríamos en el mismo escenario. Estoy viviendo muchas satisfacciones en la vida y estoy muy agradecido”, comentó Esaú Reátegui, intérprete del personaje de la selva

Josimar

Josimar se siente muy seguro de su talento y está enfocado en levantar la ansiada copa y llevarse el premio mayor en El artista del año. El salsero contará con el apoyo de la modelo Vania Bludau, quien ya conoce la pista de baile del reality de América Televisión.

Josimar se enfrentará a Laurita Pacheco, ‘Chikiplúm’, Anahí de Cárdenas, Pamela Franco y La Uchulú, en la gran final de El artista del año. Foto: captura de América TV

“Me siento con bastante fuerza, estoy haciendo todo lo posible para levantar la copa, estoy enfocado en que levantaré la copa de El artista del año. He ensayado todo el día, estoy entregando todo. A mi baile llego con un gran refuerzo, Vania Bludau”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.