Rebeca Escribens tras caso positivo de Nicola Porcella por coronavirus: “No se confíen”

El último jueves 17 de junio, Nicola Porcella contó desde sus redes sociales que dio positivo para coronavirus. El integrante de Guerreros 2021 contrajo el peligro virus a pesar de estar vacunado.

“Quiero contarles que he salido positivo a COVID-19, a pesar de estar vacunado con ambas dosis, sabemos que la vacuna no evita un contagio, sino una complicación”, escribió el modelo, quien aseguró que se encuentra estable y con algunos síntomas comunes de la enfermedad.

Tras ver la nota en su programa, Rebeca Escribens se mostró preocupada por la situación de Nicola Porcella y le pidió a todas las personas que han sido vacunadas que no se confíen, ya que la dosis no evita el contagio, sino reforzar en sistema inmunológico para ser frente si en algún momento la persona da positivo para coronavirus

“Por eso no se confíen, la vacuna no es que haga que no te contagies. Cuidado, hay que seguir protegiéndonos”, señaló la conductora de América espectáculos.

Asimismo, Rebeca Escribens se dirigió a los jóvenes y les pidió que se sigan cuidando, ya que podrían contagiar a sus seres queridos.

“Y no me voy a cansar de decirles, por más que no sea un sector importante, evidentemente no de contagio, sino de la recepción de la enfermedad, la pasa más o menos bien, pero por sus padres, abuelos, entorno, por respeto al ser humano hay que seguir cuidándose”, finalizó.

Guty Carrera dio positivo para coronavirus

Antes que Nicola Porcella revelara que se contagio de la COVID-19, su compañero de Guerreros 2021, Guty Carrera contó que dio positivo al peligro virus. Días después de su anuncio, el hijo de Edith Tapia compartió una imagen donde se le vio usando oxígeno para poder respirar.

