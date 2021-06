Christian Domínguez lamenta no poder estar con su familia en el Día del Padre

Christian Domínguez se encuentra en Estados Unidos realizando unas presentaciones para residentes peruanos. Durante un enlace con América hoy, este viernes 18, el cantante dio detalles de sus actividades.

En un momento de la charla con los conductores del magazine, el cumbiambero se quebró al revelar que no podrá pasar el Día del Padre con Pamela Franco y su pequeña hija.

“Pensé que pasaría el Día del Padre con mi bebé. (...) He venido a cantar acá, pero es complicado la parte emocional. Uno no puede renegar jamás del trabajo, pero es complicado”, dijo el líder de la Gran Orquesta Internacional.

La producción lo sorprendió con una nota informativa donde se presentó imágenes con su familia. Ante esto, Domínguez no pudo ocultar las lágrimas y se conmovió.

“Gracias a todos por este regalo. Extraño mucho (a mi familia)”, expresó el cantante, quien aprovechó su estadía en tierras norteamericanas para vacunarse contra el coronavirus.

Christian Domínguez hace mea culpa

Por primera vez en televisión nacional, el cantante de cumbia admitió haber sido infiel con sus exparejas. Dicha confesión la hizo el pasado 16 de junio en el set de América hoy.

“Yo he sido infiel, y lo he dicho. He hecho un mea culpa. Siempre he dicho que me he equivocado mucho, y lo sigo diciendo. Me seguiré equivocando en otros aspectos”, reveló Domínguez sobre sus errores en el pasado.

