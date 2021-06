Giuseppe Benigni debuta en segmento de baile de América hoy

América hoy presentó su segmento de baile Mira quién baila hoy. Entre las figuras que se presentaron en la reciente edición del programa matutino destacó Giuseppe Benigni, el modelo venezolano que no ha sido ajeno a los escándalos en las últimas semanas.

Al ser presentado en el set, Janet Barboza resaltó las previas oportunidades que le habían dado al modelo para que pueda resaltar y que hasta el momento no habría aprovechado.

“Ha tenido varias oportunidades el ‘Principito’”, aseguró Barboza. “Ha tenido oportunidades como reportero, ahora lo vamos a probar en baile, también cantó. Yo creo, ‘Principito’, que esta oportunidad sí la tienes que aprovechar”, recomendó la conductora.

Por su parte, el joven se mostró agradecido y con deseos de tener un buen desempeño. “Vine hoy con todo para demostrar que puedo hacer muchas cosas”, aseguró Benigni.

El modelo y su pareja bailaron al ritmo de la salsa “Pelotero a la bola”. Con su participación, dejaron sorprendidos a los jurados, en especial a Yaco Eskenazi, quien comentó que ya había visto bailar anteriormente a Giuseppe y no lo había convencido en su momento.

“Voy a ser muy sincero, yo tenía mis expectativas un poco más bajas. Es que ya lo he visto alguna vez intentar bailar (a Giuseppe) y la verdad que no (me gustó), pero creo que si tuvieras más ensayo lo harías bien. Has bailado bien, te felicito, me gustó”, sostuvo Eskenazi.

El joven modelo también quiso pronunciarse sobre los repetidos comentarios en su contra acerca de sus ingresos económicos.

“Quiero aclarar algo de una vez porque todo el mundo dice: ‘Giuseppe, que no haces nada’. Quiero dejar en claro que, primeramente, tengo mi marca de ropa, segundo tengo mi restaurante, tercero trabajo con mis redes sociales”, aseveró Benigni, quien estaba siendo centro de las burlas de Edson Dávila. El modelo tuvo un rotundo mensaje para él.

“No sé si es envidia, no sé qué tiene Edson, pero yo también sé facturar y mucho más que tú”, sentenció el participante.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.