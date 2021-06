Vasco Madueño a Pedro Suárez Vértiz: “No tengo la intención de hacer show mediático”

Luego de que Pedro Suárez Vértiz le dedicara un emotivo mensaje en el que destaca su talento musical, Vasco Madueño le respondió al músico con palabras de agradecimiento.

El hijo peruano no reconocido de Guillermo Dávila mencionó que no tiene la intención de reconciliarse con su padre en televisión nacional. Por el contrario, prefiere mantenerse lejos de la polémica.

“Gracias, Pedro Suárez Vértiz, por tus palabras. En realidad hay que pasar por esto y estar del otro lado para entenderlo. El motivo para estar en medios es porque fui convocado por el programa televisivo ConSalud Perú para hacer mucha labor social, que es tan necesaria en nuestro Perú”, escribió el joven de 19 años en Instagram.

Aseguró que no pretende hacer un show con el jurado de La voz Perú. “La verdad, Pedro, no he venido ni mucho menos tengo la intención de hacer un show mediático, ni de recibir un abrazo que podría ser falso en un programa de televisión”, agregó.

Además, aclaró que hasta el momento no puede mantener una comunicación directa con Guillermo Dávila , pese a que el cantante ha regresado al Perú en varias ocasiones.

“Pedro, hace 19 años que espero una comunicación real, sin terceros, ni cámaras de por medio. Así como un compromiso real por parte de Guillermo Dávila, el cual seguiré esperando. Bendiciones a ti y a tu familia”, finaliza el mensaje de Vasco Madueño.

Vasco Madueño responde a Pedro Suárez Vértiz

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.