Christian Domínguez hace mea culpa por infidelidad: “Me he equivocado mucho”

Christian Domínguez hizo un mea culpa al hablar del tema de la infidelidad durante el programa América hoy. El cantante de cumbia reconoció por primera vez que traicionó a sus exparejas.

Todo empezó cuando la psicóloga invitada por el espacio televisivo le preguntó a los conductores Edson Dávila y Christian Domínguez sobre si habían sido infieles en sus relaciones pasadas.

Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, admitió que cometió actos de infidelidad cuando era más joven. “La verdad que eso fue hace 5 años. Ahora tengo mi pareja, soy una persona adulta y pienso distinto”, expresó el animador.

Por su parte, el cantante de cumbia Christian Domínguez mencionó que se ha equivocado en el pasado. “Yo he sido infiel, y lo he dicho. He hecho un mea culpa. Siempre he dicho que me he equivocado mucho, y lo sigo diciendo, me seguiré equivocando en otros aspectos”, señaló el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Las conductoras Janet Barboza y Ethel Pozo le pidieron a su compañero que revele mayores detalles sobre las infidelidades, pero él se negó a explicarlo ante cámaras.

Christian Domínguez inauguró local de chifa en Cusco

Desde Cusco, el pasado 8 de junio, el cantante de cumbia Christian Domínguez se mostró emocionado al presentar el interior de su nuevo local de chifa Tusan Wok, emprendimiento que empezó en 2020 durante la pandemia.

