Emanuel Soriano sobre regreso a escenarios: “Te vuelve el ánimo al reinsertarte a lo que amas”

Emanuel Soriano está muy entusiasmado porque después de varios meses alejado de los escenarios por la pandemia ha podido reencontrarse con su público a través de la virtualidad; sin embargo, el mayor motivo de su alegría ha sido tener la posibilidad de abrazar nuevamente aquello que más ama: actuar.

El actor conversó con La República y brindó detalles sobre sus próximos proyectos, entre ellos la obra Correspondencia, en la que participa junto a Bruno Odar y que se transmitirá en cuatro únicas funciones: 25 y 26 de junio, y 2 y 3 de julio. Además, habló sobre la importancia de reactivar el sector artístico en el Perú y de la situación que vive el país a raíz de las elecciones 2021.

Estás cerca de estrenar por el streaming la obra Correspondencia, coméntanos de qué trata la obra...

Correspondencia está basada en las cartas que se enviaban Gorki y Chejov en una época convulsionada en Rusia. Lo que ha hecho la directora, Eva Halac, es ahondar un poco en la realidad que estamos viviendo, ya que en muchos de los textos que se escriben Gorki está preso en su casa porque está acusado de involucrarse con las protestas que han habido. Ahí hay como un crossover con lo que estuvo y está sucediendo en nuestro país. Las entradas están disponibles en Joinnus.

¿Cómo ha sido grabar este proyecto en plena pandemia?

El camarógrafo y yo nos hicimos pruebas unos días antes para que él pueda venir. Él nunca se sacó la mascarilla, yo sí porque tenía que salir sin mascarilla en algún momento, pero los protocolos siempre (se cumplieron).

En esta puesta compartes con Bruno Odar, uno de tus grandes maestros, eso debe haber hecho que la obra sea mucho más significativa para ti...

Sí, fue como un regalo, un aliciente a toda esta época el poder, de alguna manera, compartir a través de la virtualidad. Ha sido un regalo poder nuevamente trabajar con él, la última vez creo que fue en Romeo y Julieta el 2013.

Además, también participas en la segunda temporada de la serie Junta de vecinos, al lado de Bárbara Torres y Cynthia Klitbo, ¿alguna vez te imaginaste compartir con estrellas internacionales como ellas?

No me imaginé. Con Bárbara no he interactuado mucho porque ella aparece más en la primera temporada, pero con Cynthia sí, yo no la reconocí hasta que empecé a preguntarles a mis compañeros en qué novelas estuvo y me acordé que cuando llegaba del colegio, mi mamá veía las telenovelas que ella protagonizaba, entonces ahí si venía una nostalgia de recordar aquellas épocas y decir ‘Qué chevere, qué lindo poder compartir ahora en un mismo set de televisión’.

Emanuel Soriano

Ahora vemos que el sector artístico se levanta poco a poco, pero fue uno de los más afectados al inicio de la pandemia. En tu caso, ¿cómo viviste esa etapa?

Fue muy frustrante al principio... Empezó el 2021 y no había algo concreto en los proyectos en los que estaba, menos mal las locuciones me ayudaron económicamente. Después me llamaron para una obra del Teatro de Lucía, luego para Correspondencia y Junta de vecinos y, gracias a Dios, se reactivo la película La pena máxima... Entonces, te vuelve un poco el ánimo al poder reinsertarte a lo que amas, aunque también te hace replantearte un montón de cosas.

¿Qué le pedirías al próximo Gobierno para que se mejore la situación de los artistas en nuestro país?

Tienen que empezar por las personas a las que les ha chocado más. Nosotros, por ejemplo, hicimos una movida al inicio de la pandemia para apoyar a artistas independientes porque ellos no recibían un bono; artistas callejeros, estatuas humanas, cantantes y bailarines de folclore, grafiteros, artistas gráficos, estas personas creo que son las más afectadas... (Se debería) Apoyar a las instituciones formadas que puedan derivar y ayudar a los artistas que lo necesiten.

El actor Emanuel Soriano alentó a sus seguidores a ser más unidos como sociedad. Foto: Instagram @emanuelsoriano11

Y ahora que el Perú está divido en dos a raíz de las elecciones, ¿qué crees que se necesita para que vuelva a unirse?

Esa es mi gran pregunta de la vida, saber qué hacer para unirnos... Aunque parezca loco, estamos enfrentados, pero de pronto enfrentarnos nos va a llevar a unir lazos porque lo que hemos hecho todo este tiempo es tapar todas las cosas que habían, guardar la tierra debajo de la alfombra... Lo que yo quisiera para mi país es que si se han hecho leyes, que las respeten todos, principalmente eso.

Estás a punto de empezar las grabaciones de la película La pena máxima...

Sí, es una película basada en el libro de Santiago Roncagliolo que se llama La pena máxima. Yo interpreto al protagonista que se llama Félix Chacaltana, un trabajador del archivo del Poder Judicial. Todo se da en el año 1978, al paralelo en que Perú está jugando el mundial de Argentina y se está dando políticamente la Operación Cóndor, donde secuestran a los comunistas, es curioso grabar esta película en medio de esta época. En la cinta ves que hay muchas cosas que no han cambiado...

Te hemos visto actuando en cine, teatro y televisión, pero ¿te gustaría dirigir en algún momento?

De todas maneras, en algún futuro no muy lejano lo quiero hacer. (Me gustaría dirigir) teatro, pero cine es lo que me llama mucho más la atención, dirigir cine.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.