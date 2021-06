Participante de La Voz Perú puso de pie al jurado interpretando “Flor de retama”

La nueva temporada de La Voz Perú comenzó este lunes donde fueron los cuatro coach quienes abrieron el reality con una de las canciones más populares del Perú. Luego, la primera participante siguió con las sorpresas al hacer su aparición interpretando “Flor de Retama” .

A los pocos segundos de dar inicio a su canción, Eva Ayllón y Daniel Darcourt presionaron el botón rojo en busca de convencerla para que sea parte de su equipo. Luego, Guillermo Dávila y Mike Bahía hicieron lo propio y al termino del tema los cuatro coach aplaudieron de pie a Luz Merly.

Luego de ello, fue la participante quien tuvo que elegir a que equipo ir, no sin antes escuchar la opinión de los jueces. Primero, fue el cantante venezolano quien dio sus impresiones luego de escuchar su gran participación.

“De verdad que lo que transmites es demasiado fuerte. Este género no lo tengo realmente ubicado porque no crecí aquí, pero tu voz me jala a pedirte por favor que te introduzcas en mi equipo”, señaló el cantante. Luego fue el turno de Mike Bahía quien también alabó la actuación de Luz Merly.

“Yo pienso que pocos artistas o pocos cantantes logran conectar la voz y el corazón. Como decimos en Colombia, cantaste con el corazón en la mano. Hay momentos que siento que más que una nota es un lamento, obviamente lo haces en una tonalidad perfecta”, añadió.

Por último, la primera participante eligió a Eva Ayllón con quien terminó bailando y cantando “Flor de Retama” en el centro del escenario de La Voz Perú.

