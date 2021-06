Susana Baca denuncia persecución a artistas “por decir lo que piensan”

El domingo 13 de junio, la cantante criolla y exministra de Cultura peruana, Susana Baca publicó en su cuenta oficial de Instagram un texto en el que denuncia una persecución a los artistas por expresar una posición política durante la tensa campaña política que se vive por las elecciones 2021.

“Parecería ser que democracia en vez de las puertas hacia la libertad, ahora, por la intolerancia de muchos, nos la cierra. Hace un tiempo atrás contamos como sociedad que, ilusionada cada 5 años, teníamos elecciones y la posibilidad escoger en lo que creíamos”, manifestó en la primera parte de su alegato.

“Ahora esta puerta se ha cerrado y nos ha dejado el retroceso al viejo fascismo, el camino hostil de unos intolerantes, racistas, xenófobos… el desprecio del otro y ahora se manifiesta en la confección de listas de artistas proscritos por decir que piensan. Los nazis hicieron lo mismo”, indicó.

Luego, la tres veces ganadora del Latin Grammy contó un poco de su experiencia personal, agradeciendo a la cantante chilena Mercedes Sosa por motivarla a seguir adelante a pesar de las injusticias vividas.

“Yo he sufrido esto por muchos años, lo he sufrido como negra, como mujer y lo he sufrido también como persona pensante. Cuantas veces y años se me ha ocultado y en la prensa solo fue diferente hasta que alcance la fama, que vino de afuera y no desde adentro. Mi fortaleza la aprendí de Mercedes Sosa, muchísimos años atrás que me dijo: ‘Susanita, no te preocupes, en algún momento te vas a imponer sobre este veto a ti, vendrán a buscarte’ y así fue, una lucha diaria. Así será ahora más que nunca frente a los intolerantes... finalmente la verdad, el talento y la honestidad se abrirá paso.”

Susana Baca concluye su publicación alegando: “El fascismo no ha producido artistas nunca, el arte es la libertad. Mi solidaridad con Ramiro Llona, y muchos artistas en todas las disciplinas artísticas amenazados por sicarios tragamonedas que nunca sabrán lo que es el arte y menos de la libertad”.

13.6.2021 | Post de Susana denunciando persecución política a artistas. Foto: captura Susana Baca / Instagram

