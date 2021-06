‘Giselo‘ le pide a Gisela Valcárcel ser jurado de El artista del año

El artista del año se encuentra en semifinales y está cada vez más cerca de la final. Recientemente, la conductora del programa Gisela Valcárcel subió un video a sus redes sociales donde se la ve al lado de Edson Dávila, donde el coconductor y bailarín le pide ser el jurado invitado del reality de baile.

El popular ‘Giselo’ quiere ser jurado VIP del programa, quien se encarga de otorgar un punto adicional o punto menos a los competidores del concurso. Asimismo, Edson quiere ser el invitado especial como lo hizo su compañera de América hoy Janet Barboza y diversos artistas como Carlos Carlín, Belén Estévez, Mariella Zanetti, entre otros.

En una de sus últimas historias de la ‘Señito’ se ve a los dos bromeando al respecto: “De verdad quiero se jurado, si la señora Janet... Le estoy pidiendo de buena manera”, le dijo a Valcárcel seriamente.

En respuesta, la famosa conductora le dijo: “¿Es por fastidiar a Janet, tu compañera?”. “Le puedo traer mi CV y mi currículum para que vea usted que puedo estar sentado ahí y que tengo todas las condiciones”, expresó el joven bailarín.

Ante ello, Gisela le respondió sonriente: “Por favor, necesito que me lo pases. Yo no dudo de tus condiciones, de ti nunca he dudado”.

