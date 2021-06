Tom Hiddleston: “Loki significa mucho para muchas personas”

Cuando a Tom Hiddleston le propusieron volver a ponerse en la piel de Loki, para su propia serie, el actor británico lo pensó un poco pues en Avengers: Infinity War había quedado un poco claro, el fin del llamado dios del engaño.

“Se me movió un poco la cabeza, pero sabía que Avengers: End Game estaba a la vuelta de la esquina y en la escena de esa película Loki toma el Tesseract y desaparece en el humo y ese sería el punto de partida de la serie”, declaró el intérprete durante la rueda de prensa ofrecida a los medios a propósito del estreno de Loki, hoy en la plataforma de Disney +.

“Lo que amo de Loki es que está despojado de todo lo que es familiar para él: su hermano Thor no está cerca, Asgard parece muy lejano, los Vengadores están en su propio viaje y si quitas todas esas cosas con las que Loki se identificaba todo este tiempo, ¿qué es lo que queda de él sin eso? ¿Quién es él sin todo eso? Creo que esas preguntas se volvieron fascinantes. ¿Qué hace a Loki lo que es? ¿Es capaz de crecer?”, explicó el actor.

“No me cabe ninguna duda de que si me siguen permitiendo interpretar a Loki es porque el personaje significa mucho para muchas personas. Amo hacer este personaje, siempre lo he amado, me siento muy afortunado de seguir aquí. En un papel como este hay un rango enorme de posibilidades que hace que darle vida nunca sea lo mismo dos veces”, añade Hiddleston acerca del rol que viene interpretando desde hace diez años.

Owen Wilson en MCU

Junto a Tom Hiddleston, coprotagoniza la historia el actor Owen Wilson en el papel de Mobius, un honesto y disciplinado funcionario que trabaja para la Autoridad de Orientación Temporal (TVA en inglés), encargada de cuidar la línea del tiempo.

“Tom (Hiddleston) fue muy amable al presentarme toda la mitología de Marvel y de Loki, respondiendo a mis preguntas y ayudándome a comprender todo una vez habíamos comenzado el rodaje”, comentó Wilson, cuyo personaje será un contrapeso para el carismático villano de Marvel.

“Mobius es un experto en Loki, sabe más sobre él que el propio Loki”, señala Hiddleston, quien ayudó a Owen Wilson compartiendo con él todas sus vivencias y experiencias personales dentro de la franquicia. Para ello, el actor reconoce que tuvo que responder a preguntas que le hicieron replantearse aspectos del personaje que nunca había tenido en cuenta.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, también dijo que cuando filmaron Vengadores: Infinity War pensaban que la participación de Hiddleston en el MCU había concluido. “Supimos que íbamos a hacer la serie cuando empezamos a grabar Endgame. Una de mis cosas favoritas de esta película fue escuchar cómo la gente salía diciendo que nos habíamos olvidado de explicar qué había pasado con Loki”, contó.

Cuando se le preguntó cuáles eran sus expectativas respecto a la serie respondió a la revista Empire: “Es tremendamente importante. Quizás tenga más impacto en el MCU que cualquiera de las series vistas hasta ahora”.