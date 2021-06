Mario Hart acusa que hay fraude y Gino Pesaressi le pide saber cómo funciona la ONPE

Mario Hart y Gino Pesaressi protagonizaron un enfrentamiento a través de las redes sociales al hablar sobre el conteo de votos que viene realizando la ONPE.

Todo empezó cuando Mario Hart publicó un video en el que acusa que hay fraude en las elecciones presidenciales de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. “¿Vamos a permitir este fraude? ¡Claro q no! ¡De nosotros depende!”, expresó el participante de Esto es guerra en Instagram.

En esa misma publicación, su ex compañero de reality, Gino Pesaressi, le pidió que se informe más sobre cómo funciona el conteo de votos de la ONPE antes de hacer dicha afirmación.

“Mario con todo cariño, anda averigua cómo es que realmente funciona el conteo de la ONPE . Decir “fraude” o “robo” con tanta tranquilidad en estos momentos es lo que menos necesita la gente. No pidamos democracia solo cuando queremos ganar. Un poquito más de temple para asumir lo que venga y más consecuencia en nuestros actos”, fue el comentario de Gino Pesaressi.

En seguida, Mario Hart no se quedó callado y decidió responder al modelo peruano con un contundente mensaje. “Peleo por lo que me parece justo. Son escandalosas la cantidad de pruebas de manipulación en los resultados. No se que tanto conocimiento puedas tener de la ONPE tampoco, en todo caso, no me acomodo tan rápido. Esperemos que sea cual sea el resultado sea lo mejor para el Perú”, expresó el piloto de autos.

