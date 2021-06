Iván Cruz preocupado por salud de Guiller: “Estoy en constante oración”

El cantante de boleros Iván Cruz informó que su colega Guillermo Caldas, el ‘Rey de las cantinas’, continúa luchando contra el coronavirus.

En entrevista con un medio local, el intérprete se mostró preocupado por su salud y dedicó unas palabras para su amigo, quien contrajo la COVID-19 a inicios de mayo.

“Estoy en constante oración. Tengo una pequeña iglesia en mi vivienda y la utilizó para rezar por mi hermano Guiller y por todos, que pase esta epidemia que nos está matando”, expresó a El Popular.

Guiller preocupó a sus seguidores tras el mensaje de familiares pidiendo cama UCI. Tras insistencias, el bolerista pudo ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Ate.

“¡Amigos, no dejen de orar! Estamos en camino al hospital de Vitarte para que Guiller ingrese a UCI”, señaló su hija en redes sociales.

Iván Cruz también se contagió de la COVID-19. Según contó, sigue recuperándose. Foto: difusión

Iván Cruz habla de su regreso al canto

En otro momento de la entrevista, Iván Cruz habló sobre su trabajo y cómo afronta la pandemia.

“Estoy sobreviviendo con mis shows y saludos virtuales que los hago desde el teatrín que construí en mi casa. Ahí tengo escenario y todas las facilidades para eso”, reveló.

“Esta pesadilla no tiene cuando acabar. Muchos colegas no han aguantado. Yo sigo con fe y la fuerza que me da mi Señor para seguir adelante”, añadió el cantante.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.