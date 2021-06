Jennifer López busca escuela para sus hijos en la ciudad donde vive Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck se han convertido en la pareja (no oficial) más sonada del momento en todo Hollywood. Y es que luego de la separación de la puertorriqueña con Alex Rodríguez, la cantante parece haber vuelto a los brazos de quien fuera su amor hace 17 años atrás.

Ahora, la intérprete de “No me ames” vuelve a incrementar los rumores de un reinicio de relación con el ganador del Óscar luego de ser fotografiada buscando escuela para sus dos menores hijos. Así lo dio a conocer el portal TMZ, que captó a la ‘Diva del Bronx’ cerca del colegio Windward School , ubicada en la ciudad de Los Ángeles.

Lo curioso de este hecho es que Ben Affleck vive en este estado para poder visitar a sus hijos Violet, Seraphina y Samuel producto de su relación con Jennifer Garner. Esto no hace más que dejar en claro las intenciones de Jennifer López de mudarse a donde reside Ben a pesar de haber permanecido en Miami en los últimos años.

Ahora, solo falta que la pareja haga oficial el reinicio de su relación, después de haberse separado por 17 años. Ambos no han hecho esfuerzo alguno en evitar ser captados juntos por los paparazzi mientras se quedaban en un lujoso hotel del estado de Florida.

Ben Affleck y Jennifer López parecen haber retomado su relación tras 17 años.

Padre de Ben Affleck desconoce si su hijo regreso con Jennifer López

A pesar que todas las imágenes apuntan a una reconciliación entre Ben Affleck y Jennifer López, para el padre del ganador del Óscar esto no es tan real, ya que en una reciente entrevista aseguró que no tiene idea de la supuesta relación entre su hijo y la latina.

“Nunca he oído nada de este sinsentido. A ver, por supuesto que he oído hablar de ella, pero no de esto. Hablo con mis hijos sobre sus vidas cuando los veo y ellos comparten conmigo lo que quieren. No he visto a mis hijos en mucho tiempo debido a sus trabajos y a la COVID-19”, expresó para The Suny.

