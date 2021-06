Ivana Yturbe acudió a votar junto a su abuelita: “Por el futuro del Perú”

El domingo 6 de junio, la modelo Ivana Yturbe contó a través de sus historias en Instagram que acudió a votar junto a su abuela doña Nelly.

“Les cuento que mi abuelita se muere por ir a votar. Vamos a ir juntas, nos ha tocado en el mismo lugar”, explicó la popular ‘Princesa Inca’.

Posterior a ello, Ivana Yturbe les recordó a sus 3,6 millones de seguidores las recomendaciones de bioseguridad para evitar exponerse a un posible contagio por coronavirus (COVID-19).

Por otro lado, horas antes de ir a votar, la modelo publicó un extenso mensaje en Instagram, en el que recomendó emitir un voto informado.

“Llegué a la conclusión de que más allá de muchas opiniones y puntos de vista que tengo acerca de cada uno de ellos, que lo más importante es nuestro país y el futuro del Perú”, indicó.

Agregó: “Hoy está creciendo vida dentro de mí y lo único que espero es que mi hijo nazca en un país en el que se incite el amor y no el odio, en el que no busquemos excusas para tapar las tragedias y que no nos manden a repudiar a la gente porque tomó una decisión diferente a la que nosotros tenemos. Quiero un país en el cual mi bebé y todos los niños puedan expresarse sin miedo”.

Ivana Yturbe y su pareja, el futbolista Beto da Silva, anunciaron a finales de mayo que estaban esperando un bebé, a razón de ello la modelo adjuntó a su post una fotografía suya haciendo el gesto de corazón sobre su vientre.

6.6.2021 | Post de Ivana Yturbe sobre lo que espera tras las elecciones presidenciales. Foto: Ivana Yturbe / Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.