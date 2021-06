Vasco Madueño desmiente a Guillermo Dávila: “Nunca me ha pedido perdón”

El sábado 5 de junio, el hijo peruano de Guillermo Dávila, Vasco Madueño, acudió a sus historias de Instagram para expresar su indignación y desmentir lo que intérprete venezolano afirmó a través de un comunicado.

“Hola a todos. Ya que Guillermo (Dávila) tuvo el descaro de escribir una nota de prensa, voy a aclarar algunos puntos y espero que sea la última vez”, expresó a modo de introducción.

Agregó: “Después de llamarme un error en una cadena internacional televisiva y decir barbaridades de mi madre cuando Magaly lo desenmascaró, ahora dice que se equivocó. Eso no está bien”.

Vasco Madueño luego hizo referencia a una parte específica del comunicado emitido por Guillermo Dávila, donde este afirmó que le dejó un mensaje pidiendo disculpas y que el joven no respondió. “Él nunca me ha pedido perdón por nada en estos 19 años”, afirmó.

Luego, hizo mención a otro extracto del comunicado: “No sé qué quiere dar a entender cuando dice que nos comunicábamos en estos últimos años”, señaló.

“Él solo se comunicó conmigo porque tenía una serie de conciertos en el teatro del Hotel María Angola para junio del año pasado y yo aún tenía la ilusión de conocerlo. La comunicación siempre fue triangulada entre su mánager, el empresario artístico en el Perú y finalmente él”, precisó.

Vasco Madueño se dirigió a su padre para volver a manifestar lo que compartió días atrás en una entrevista con Magaly Medina: “En esa oportunidad pensaba recibirte con los brazos abiertos, quise darnos una oportunidad”.

El joven cantante explicó la razón por la que no se produjo el encuentro entre ambos. “Comenzó la pandemia y, como ya no podía venir para hacer negocio, dejaste de comunicarte conmigo. Me dejaste en visto y me abandonaste una vez más” , acotó.

Con indignación, Vasco Madueño se preguntó: “¿Cómo se puede abandonar a una persona tantas veces, sin haberla visto nunca?”

A continuación, el hijo de Guillermo Dávila explicó cómo, a pesar de haber negociado su ingreso a La voz Perú y estar en Lima dos semanas antes del anuncio oficial, el intérprete venezolano solo lo llamó después de que él publicara su primera historia en Instagram.

“Así como dijiste que yo era un error, me llamaste tres días después de mis historias para decirme que ya quieres acabar con todo esto. Y la verdad que con tu actitud me doy cuenta a que te referías con todo esto. Dijiste que quieres hacerte la prueba de ADN y yo te dije que primero quería conocerte”, sentenció el joven.

