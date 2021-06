La Uchulú se une a Esto es guerra y pasará reto extremo de altura

Esaú Reátegui, más conocido como La Uchulú, generó gran impresión durante su presencia en Esto es guerra con sus bromas a los chicos reality y su disposición para retarlos sin miedo a nada.

El pintoresco personaje pidió al programa que lo consideren como un posible elemento para las competencias. Para su suerte, sus ruegos fueron escuchados y la producción accedió a invitarlo nuevamente para que pase un reto de altura.

“¿Cuándo me van a contratar para estar aquí en Esto es guerra? Yo soy una mujer luchona, guerrera”, dijo el joven a su ingreso al espacio de América TV.

“No sería mala idea que sea parte”, señaló Gian Piero Díaz dejando abierta el posible ingreso de La Uchulú a Esto es guerra. “Yo quiero un reto de altura”, respondió sin titubear el invitado.

La participación del popular tiktoker al reality se confirmó al final del programa del jueves 3 de junio por Johanna San Miguel, quien aseguró que el personaje se presentará la próxima semana para realizar un reto desde 40 metros de altura.

“Soy tu fan número uno, me encantas. La próxima semana estará aquí cumpliendo un reto de altura”, manifestó la conductora de Esto es guerra.

Rosángela Espinoza le pide humildad a La Uchulú

Luego de que La Uchulú se negara a recibir ayuda de Rosángela Espinoza, con quien compitió en la más reciente edición de Esto es guerra, la modelo se mostró incómoda por el comportamiento del personaje.

“No, no me gustaría (enfrentar a La Uchulú en Esto es guerra), porque no me gustó su actitud de ‘yo puedo’. Ya con esto te digo que está cambiando, hay que ser siempre sencilla, tener los pies puestos sobre la tierra”, declaró la integrante de los ‘combatientes’ para las cámaras de América espectáculos.

