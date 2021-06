Lasso tras nuevo tema con Danna Paola: “Perú fue el primer país que me abrió las puertas”

Lasso continúa rompiendo fronteras y esta vez lo hizo con “Ladrones”, su segunda colaboración con Danna Paola. A lo largo de su carrera, el cantante venezolano ha logrado que su música suene en diversos países de Latinoamérica y su éxito se ha debido, en gran parte, al apoyo de sus fans en el Perú.

En una entrevista exclusiva con La República, el intérprete habló sobre su trabajo con la famosa actriz y cantante mexicana, su experiencia artística durante la pandemia, su estrecha relación con el Perú y hasta confesó que le gustaría colaborar con Nicole Zignago.

- Acabas de lanzar “Ladrones” con Danna paola, ¿cómo fue trabajar con ella nuevamente?, ¿te has sentido más tranquilo o hubo más presión por ser la segunda colaboración?

Nosotros somos amigos hace tiempo, ella es alguien a quien quiero mucho, así que son cosas que uno hace desde el cariño y eso se nota en el video, entonces no creo que hubo presión. A la hora de trabajar, todos pensábamos que era una buena canción.

- La primera colaboración con Danna, “Subtítulos”, ¿cómo se llegó a dar?

Yo siempre quise trabajar con ella, mucho antes de que comenzara su carrera fija de cantante. Justo antes de que pegara con los hits que pegó, mandamos nuestra primera colaboración, así que la producción fue muy orgánica, como: ‘Realmente quiero trabajar contigo por tu talento y no por otra razón’. Creo que esa es la clave de la relación que tenemos.

Danna Paola estrena 'Subtítulos', junto a Lasso.

- La pandemia ha golpeado bastante a la industria musical, en tu caso, ¿la has sentido como una ventaja o una desventaja?

Tengo la mala maña de trabajar muy bien bajo presión. Cuando te dicen: ‘Mira, todo lo que conocías como normalidad se acabó’, no sabes para dónde vas, da miedo, pero también te motiva a trabajar en lo que puedes. Creo mucho en adaptarse a las cosas como son, entonces empecé a escribir y escribir, y de ahí en adelante se hizo más llevadero el saber que las cosas no estaban totalmente paradas.

- Por otro lado, en “Ladrones” contaste con Nicole Favre como una de las compositoras, pero ya has trabajado con otros peruanos, ¿cómo es tu relación con nuestro país?

Perú forma más parte de lo que yo hago que ningún otro país. “Ladrones”, por ejemplo, esta coproducida por el productor peruano Renzo Bravo, exbajista de Adammo, y fue escrita por Nicole, pero yo he trabajado con tantos peruanos, con Nicole Zignago, con Gian Marco... gente muy talentosa del Perú que quiero muchísimo, que me ha dado tanto y al que espero retribuirle la mitad de lo que me ha dado.

- ¿Y hay algún otro compatriota nuestro con el que te gustaría colaborar?

Hice una colaboración con un dúo muy nobel, Inti y Vicente, el año pasado en la canción “Llamarte”... pero me gustaría trabajar con Nicole Zignago.

- Tú ya te has reunido con tu público peruano antes de la pandemia...

En 2019 fui dos veces a tocar, en 2020 una vez y me da mucha rabia porque pasé mucho tiempo yendo sin tocar. Perú fue el primer país que me apoyó internacionalmente en 2012 o 2013, cuando recién comenzaba, el primero que me abrió las puertas.

- En tus redes sociales confesaste que tu mayor inseguridad es tu voz, ¿por qué crees eso?

Bueno, las inseguridades son inseguridades al final de todo... Creo que es porque cuando era niño me costó mucho que la gente me viera como un cantante, siempre la crítica en las bandas en las que estaba eran por mi voz; igual a mí me gusta cantar, independientemente de que me guste o no me guste mi voz.

-Tú ya has actuado anteriormente, ¿en algún momento planeas retomar esa faceta tuya?

No, me gusta, pero no diría que soy una persona que tiene talento para eso. Hay que estudiarlo y no tengo el tiempo ni el interés de hacerlo. Actué en una novela, la pasé increíble, aprendí muchísimo, pero no es para mí y hay que tener la madurez para decir que hay cosas que son para uno y otras que no. Por el momento, creo que es mejor hacer lo que sí sé y lo que más me gusta que es escribir y tocar.

