Sebastián Yatra reacciona a versión de “Pareja del año” por Gianella Clavijo

El cantante colombiano Sebastián Yatra compartió en Tiktok su reacción a la versión de su tema “Pareja del año” hecho por la influencer peruana Gianella Clavijo.

El intérprete sorprendió a sus fans y a los de la joven con la publicación de este clip en su cuenta oficial. En el dúo, el latino tuvo se quedó sin palabras al ver la mencionada parodia.

“Emmm”, escribió Yatra sobre el clip donde se escucha la nueva letra del tema sincronizada con su melodía.

“Mucha creatividad”, “la cara de Yatra jajaja”, “Parece que le gustó” y “Su cara lo dijo todo”, fueron los comentarios de algunos de sus seguidores.

Sebastián Yatra se contagió del coronavirus en medio del estreno de la canción, durante el mes de mayo. En entrevista con Infobae, el artista reveló que jamás pensó en contraer la COVID-19.

“En lo personal, yo juraba que era invencible contra la COVID-19, porque pasó un año y nunca lo tuve, pero me terminó dando. Nunca había dicho que me dio coronavirus, pero me dio y a todos nos puede dar, y a alguna gente le afecta y le pega muy duro”, reflexionó.

No obstante, él ya se encuentra recuperado y listo para continuar promocionando el sencillo que colaboró con Myke Towers.

Sebastián Yatra elogia talento de Leslie Shaw y Ezio Oliva

El cantante colombiano habló sobre Leslie Shaw y Ezio Oliva durante un enlace con Estás en todas.

“Leslie me cae super bien, de hecho la vi en Miami hace unos meses que yo estuve por allá haciendo mucha música y también Ezio y un montón de artistas peruanos que me parecen super ‘cool’ y talentosos”, comentó Yatra.

“Hay mucha gente creciendo allá, ojalá cada vez salgan más artistas que tengan un impacto en el resto de Latinoamérica y en el mundo. (Perú) Es un país con tan bonitos sentimientos, con tanta gente talentosa y buena”, agregó

