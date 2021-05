Cachuca tras vencer el coronavirus: “Tengo mi corazón desahuciado”

Cachuca venció el coronavirus; sin embargo, no se encuentra curado del todo. En febrero de este año, el líder de Los Mojarras fue operado por las secuelas que le dejó la COVID-19.

Hoy en día lleva una vida con hábitos concretos y sin autoexigirse demasiado, preparando nuevos proyectos que pretende dejar en forma de legado.

En conversaciones con un medio local, el intérprete habló sobre cómo se siente y los cuidados que mantiene mientras se encuentra viviendo solo.

“Tomo 16 pastillas diarias por la fibrosis pulmonar que me dejaron muy mal, tengo mi corazón desahuciado , estoy jodido, hasta tiempo de vida me han dado”, reveló el cantante a El Popular.

“Ha quedado dañado el corazón, pulmón y sistema nervioso lo tengo colapsado. El pulmón al 40%, gracias a Dios aún canto, no como quisiera, pero aún tengo voz”, agregó el autor de “Triciclo Perú”.

En otro momento de la charla, Cachuca se mostró esperanzado de superar todos los problemas que salud que está afrontando.

“No me la doy de valiente porque ya lloré, ya me desesperé, ya me emborraché, ya me crucé y me seguiré cruzando de cólera porque es difícil aceptar que uno tiene que partir. Hay que salir de esto como los grandes”, expresó el intérprete, quien hace poco reapareció en televisión presentándose en El artista del año.

Finalmente, el artista adelantó algunos trabajos que viene haciendo para estrenarlo el próximo mes. “ Voy a grabar mi disco despedida que llevará como título Gracias y mi libro que se titulará Entre París y La Parada. Lo sacaré en julio por el Bicentenario”, anunció.

Hernán Condori, Cachuca

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.