Maria Grazia Polanco recordó a su padre fallecido por COVID-19

Maria Grazia Polanco reapareció en En boca de todos, este martes 25, para presentar su nuevo tema “Ven y dime”. Tras interpretar la canción en el set de TV, la producción le preparó una tierna sorpresa.

Los panelistas le entregaron un micrófono, aquel que su padre fallecido por la COVID-19 le entregó cuando era una joven de 13 años.

Al ver esto, la intérprete no pudo evitar conmoverse y derramó unas lágrimas al hablar de él. Polanco contó que fue un regalo de él cuando se iniciaba en el canto.

“ Me decía que era su ‘estrella’, que estaba orgullosa de mí, que quería que llegue bien lejos y que luche por mis sueños”, recordó la líder de Orquesta Bembé.

“Ha sido muy duro para mi familia y yo vivir sin él. No me hago la idea aún. Lo extraño mucho”, agregó la artista.

Maria Grazia Polanco fue eliminada de El artista del año

Maria Grazia Polanco fue la segunda eliminada de El artista del año. El último sábado 22 de mayo, la joven cantante se despidió del programa tras dejarlo todo en la pista de baile.

A través de sus redes sociales, agradeció el apoyo y respaldo durante los momentos difíciles que pasó mientras se encontraba en competencia.

“Ha sido lo más lindo que me ha tocado vivir en este tiempo tan complicado. Me quedo con esta maravillosa experiencia. Agradecerle a la producción porque me hicieron sentir en familia y les tomé muchísimo cariño, al igual que a todos mis compañeros”, fueron las palabras de Maria Grazia.

María Grazia Polanco

