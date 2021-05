Josimar responde a denuncia de arquitecto por casa de playa en Asia

Hace unos días, Josimar fue denunciado por presuntamente no haber pagado S/ 200.000 a un arquitecto por la construcción de su casa de playa en Asia. Sin embargo, este sábado 22 de mayo en El artista del año, el cantante rompió su silencio para dar su versión de los hechos.

Luego de ingresar al escenario, Gisela le consultó al salsero cómo ha hecho para superar las polémicas en las que se ha visto envuelto a lo largo de su carrera y este respondió: “El enemigo es así, cuando uno está con Dios, el enemigo siempre te pone piedras, pero Dios dice: ‘Yo del polvo te levantaré y te haré grande’”.

A continuación, Josimar Fidel Farfán aseguró que Paul Cedeño, arquitecto y dueño de IDEARQ CONS SAC, no cumplió con toda su parte del trabajo, pues así se lo hizo notar un amigo suyo que es ingeniero.

“Él (el arquitecto) decía que la casa estaba a un 60% u 80% terminada y cuando yo regreso de la gira le digo a mi mamá: ‘Vamos a ver la casa’ y cuando vamos era un desastre”, comentó. “El arquitecto me dijo que ya había invertido S/ 500.000 (cuando le había dado S/ 300.000). Cuando voy con el ingeniero, él me dice: ‘Josimar, acá no hay S/ 300.000’”, añadió.

Finalmente, Josimar, quien recibió el apoyo de Gisela Valcárcel, afirmó que, al igual que él, otras personas se han visto estafadas por Paul Cedeño y por ello le han escrito pidiéndole ayuda a través de las redes sociales.

Arquitecto exige que Josimar le page S/ 200.000

A través del programa Magaly TV, la firme, un arquitecto le pidió a Josimar que cancele la supuesta deuda que tiene con él por una casa de playa en Asia.

“Josimar llega a nosotros a través de una corredora, interesado en adquirir este terreno. Ahora tiene una deuda conmigo de 200.000 soles. Que por favor me pague. Yo (fallé) por confiar en su palabra, siempre nos decía que nos iba a pagar”, aseveró.

