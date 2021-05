Magaly Medina descarta viajar con Alfredo Zambrano a Miami: “Sigo sola”

Hace aproximadamente un mes Jessica Newton compartió un video donde Magaly Medina y Alfredo Zambrano aparecían juntos, lo cual hizo que se especulara que los aún esposos habrían retomado su relación; sin embargo, más tarde la propia conductora salió a desmentir dicha posibilidad.

Este miércoles 19 de mayo, durante la transmisión de Magaly TV, la firme, Daniela Darcourt bromeó sobre los constantes viajes de Medina a Miami y provocó que se reavivaran los rumores de reconciliación. Ante dicho suceso, la presentadora aclaró que continúa soltera y no tiene planeado emprender rumbo a Estados Unidos con el notario.

“Creo que se malinterpretó lo que ella (Daniela) dijo. Incluso lo comentamos cuando vimos lo que había rebotado en redes sociales. Daniela me vacilaba porque sabía de mi viaje, pues cuando voy para allá me reúno con mis amistades y la paso bien”, señaló. “Me estoy integrando nuevamente, Miami es una ciudad que me da mucha paz, pero no me voy a ver con mi esposo allá, mi vida continúa, sigue, pero sola. Tampoco voy a viajar con él, que eso quede clarísimo, no tengo nada con él”, añadió.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano

Magaly Medina, quien anunció su separación de Alfredo Zambrano a fines de marzo, también sorprendió al dejar abierta la posibilidad de iniciar otro romance en el futuro.

“No sé si el tiempo decidirá o no, yo sigo para adelante, nuestra vida es tan corta que hace mucho tiempo decidí no parar por nada ni por nadie, sigo mi camino. Soy una enamorada de la vida y del amor, soy una romántica incurable, creo en las historias de amor y si una historia de amor se cerró para mí, pues se abrirá otra, así es la vida”, aseveró.

