Billboard Music Awards 2021: Bad Bunny y otros artistas que actuarán en vivo

Este domingo 23 de mayo se celebrarán las premiaciones Billboard Music Awards 2021 en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California, Estados Unidos. El esperado evento que reconoce lo mejor de la música en todo el mundo tiene preparadas varias sorpresas para sus seguidores en esta edición con contexto de pandemia.

Por medio de sus redes sociales, la organización de los Billboard Music Awards confirmó las participaciones en vivo de los artistas urbanos Bad Bunny, quien subirá al escenario para interpretar su hit “Te deseo lo mejor”, y Karol G, una de las cantantes femeninas más exitosas de Latinoamérica.

El norteamericano The Weeknd sorprendió a sus fans al ser anunciado como una de las estrellas que actuará en la gala, luego de causar polémica por su rechazo a los Premios Grammy. La cantante Alicia Keys presentará un medley de algunas de sus canciones más exitosas de su premiado disco Songs in a minor, publicado en 2005.

¿Cómo votar por mi artista favorito en los Billboard Music Awards 2021?

El dúo Twenty One Pilots cantará “Shy away”, tema que formará parte de su nuevo disco Scaled and icy, y, por otro lado, la reciente ganadora del Grammy 2021, H.E.R., estrenará en vivo su sencillo “We going crazy” junto con DJ Khaled y Migos en los Billboard Music Awards 2021.

La popular banda de K-pop BTS también se presentará en vivo y cantará por primera vez para sus fanáticos su más reciente canción “Butter”. Asimismo, la banda Duran Duran y el trío de indie pop AJR harán su aparición por primera vez en los Billboard Music Awards.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.