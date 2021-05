Nicola Porcella pide disculpas por promocionar estafa: “Lo hice de buena fe”

El modelo peruano Nicola Porcella se pronunció sobre el caso de estafa que salió a la luz en el programa Amor y fuego. Se trata de un sujeto que localizaba a famosos del espectáculo para que lo ayuden a promocionar paquetes turísticos; sin embargo, todo resultó un engaño.

El segmento televisivo, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, informó que varios jóvenes fueron engañados por Jesús Tapia Maguiña, quien después de que cobraba el deposito de los paquetes de viaje, desparecía de las redes sociales y cortaba la comunicación con los clientes.

Nicola Porcella estuvo involucrado en el caso debido a que el fue una de las figuras que promocionó esos paquetes turísticos en su cuenta oficial de Instagram.

Según declaró el ex chico reality, él ayudó a promocionar el negocio del sujeto porque este le dijo que su papá se encontraba grave de salud.

Además, lamentó la situación que ahora atraviesan las víctimas que fueron estafadas y pidió que el caso sea investigado lo más pronto.

“Sé que yo ayudé a Jesús Tapia con unos paquetes porque él me dijo por favor necesitaba ayuda para su papá. No pensé que iba terminar en una estafa. Tienen todo mi apoyo, ya mandé un video, creo que lo mejor es denunciar, les pido mil disculpas a las personas que se han visto afectadas. En todo momento, lo hice de buena fe y no pensé que iba terminar en esto. Espero que se solucione lo antes posible”, expresó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.