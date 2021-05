Samanez: Soy baladista de corazón y busco poner música a mis sentimientos

A sus 21 años, el cantautor cuzqueño Samanez rompe algunos moldes al declararse fan incondicional de un género poco tradicional en los jóvenes de su edad: el bolero.

“A veces desearía haber nacido en otra época para vivir componiendo boleros”, declara en entrevista con La República, donde también brinda detalles de su próximo álbum Canciones de un instante, una producción de pop contemporáneo que para él significa una carta de presentación a fin de que nuevas personas lo conozcan y se identifiquen con los sentimientos que expresa en sus canciones.

- ¿Cómo fue tu acercamiento a la música?

Desde chiquito. A mi mamá siempre le gustó que yo hiciera cosas musicales, tenía clases de piano, de ópera. Cuando tenía 9 años, me llevó a un concierto de Luis Miguel y me quedé fascinado con los boleros. Al crecer empecé a tomar más en serio la música.

- Y ahora, ¿ya tienes definido un estilo musical?

El disco que estoy componiendo es básicamente pop contemporáneo y baladas, pero hay excepciones como “Órbita sensual”, que, si bien es más latín y medio reguetón, posee muchos elementos de música clásica. Tiene piano, unos violines por ahí.

Me gusta experimentar y no me encasillaría en un solo género. Pero si tuviera que hacerlo, sería baladista pop .

- Canciones de un instante es el nombre de tu primer disco. ¿Por qué decidiste titularlo así?

Es el título de la primera canción que escribí y aparte es el sencillo principal del disco. Además, es un nombre que suena bien chévere.

- La pandemia retrasó el lanzamiento de Canciones de un instante.

En verdad, me afectó bastante. Mi álbum completo se iba a lanzar en 2020, pero no lo pude terminar de grabar porque entramos en estado de emergencia.

No obstante, salió algo bueno de todo esto porque poco a poco aprendí a producir mi propia música. Ahora el plan es que yo termine de producir todo mi disco. Y eso es algo bueno porque así puedo hacer que suene como lo creé en mi cabeza. Pasar mis ideas directamente a la canción.

- ¿Cuál es la idea general o mensaje que hay en este disco?

Yo soy baladista de corazón. Todas las canciones son románticas, algunos tienen que ver con el amor y otras con el desamor.

Yo soy una persona muy pasional, siempre que me pasa algo muy bueno o malo se me da escribir canciones. Es como autográfico porque todas las canciones son sobre cosas que me han pasado a mí. Entonces es como abrir un álbum de fotos y volver a recordar.

- Entonces, te inclinas más por la composición…

Mi sueño es ser compositor. Vivir de la composición. Me gusta cantar, interpretar mis canciones, pero realmente mi parte favorita del proceso es componer algo. Poner música a mis sentimientos, después que alguien más escuche esa música y se sienta identificada .

El disco que estoy produciendo es una forma en que la gente pueda conocerme, una carta de presentación.

- También estás trabajando composiciones para otros artistas…

He compuesto un par de canciones para el nuevo disco de Wendy Sulca, que está en producción en este momento, y también he compuesto una canción para Luis Baca, el actor de Ven baila quinceañera.

También tengo otras canciones que no son de mi género y se las ofrezco a alguien que creo que puede cantarlas mejor que yo.

- Hace una semana lanzaste “Tus ojitos”, ¿cuál es la historia de esta canción? ¿Qué hay detrás de ella?

“Tus ojitos” es una canción que yo escribí como regalo de cumpleaños para mi pareja ya hace un par de años. Me gusta mucho porque siento que es muy sincera, transparente y bien inocente porque yo también era así cuando la compuse .

Siento que eso (la transparencia) también quedó registrado en la producción de la canción porque todos los instrumentos que suenan son instrumentos que tocamos de verdad en estudio, nada es digital.

- De tus producciones ¿cuál es la canción que más te conmueve?

“Enamorado del pasado” . Es un bolero que escribí hace cuatro años. Cuando estaba en el colegio, me rompieron el corazón y en ese momento estaba muy frustrado, quería poner ese sentimiento en palabras y música .

Esa canción no estaba en el álbum originalmente porque, como es un bolero, no iba con el resto de los temas. Decidimos no ponerla y guardarla para otro momento.

Pero, en 2020, cuando que no podía seguir produciendo cosas del disco, me animé a grabarla en mi casa y lanzarla. Ahora no solo me recuerda esa ocasión triste (el rompimiento), sino que también el momento difícil que pasamos todos el año pasado .

- Los boleros no son un género asociado a los jóvenes…

Soy un ‘chiquiviejo’. A veces desearía haber nacido en otra época para vivir componiendo boleros. Es un género que realmente me gusta.

Es algo que no mucha gente de mi generación comparte y por lo que no quería lanzar el bolero en el disco. Salió como sencillo y quedamos sorprendidos con la acogida que tuvo. Y ahora en Spotify es la canción de las mías que más escucha la gente.

- ¿Y algún tema de otro artista que mueva algo dentro de ti?

Me gusta mucho “José Antonio” de Chabuca Granda. Cuando la escucho me hace sentir muchas cosas.

Un día decidí prestarle atención a la letra y me emocioné casi hasta las lágrimas porque es una canción muy triste, cruda .

Trata sobre el chalán de Chabuca que se murió. Es como cuando vuelves a ver una película y ya sabes que algo triste va a pasar, pero tienes la ligera esperanza de que no suceda. Y eso me pasa con “José Antonio”, yo siempre quiero que José Antonio viva.

