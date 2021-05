Robert De Niro se lesiona durante el rodaje de su próxima película

El actor Robert De Niro se lesionó la pierna a mitad del rodaje de Killers of the flower moon, la próxima película de Martin Scorsese. Sin embargo, su representante aseguró a los medios que el accidente no será un impedimento para continuar con la producción.

Según especificó, de acuerdo al cronograma inicial de grabaciones, a De Niro le correspondería volver a filmar escenas recién dentro de tres semanas. “Mientras estaba en su hospedaje en Oklahoma, Robert se lastimó el cuádriceps y será tratado médicamente en Nueva York”, declaró el agente.

Como parte del elenco también están Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, Janae Collins y Jillian Dion. El filme tiene como guionista a Eric Roth, quien ha hecho una adaptación del libro homónimo de David Grann.

Apple Studios e Imperative Entertainment son las compañías que respaldan a Scorsese con el proyecto. Foto: AFP

El argumento se inspiró en hechos reales ocurridos durante la década de los 20, en el sur de Estados Unidos. En esa área se reportaron múltiples asesinatos a miembros de la comunidad nativa de Osage, cuyas tierras eran ricas en petróleo. Este periodo lleno de atentados se conoció por la prensa como “el reino del terror”. En la película, De Niro personificará a William Hale, un poderoso hacendado que estará involucrado en las investigaciones del FBI por los crímenes.

Apple Studios e Imperative Entertainment son las compañías que respaldan a Scorsese con el proyecto. Por su parte, Dan Friedkin, Bradley Thomas y Leonardo DiCaprio han asumido funciones como productores independientes.

