Verónica Linares pide apoyo tras revelar que es víctima de acoso

Verónica Linares alarmó a todos sus seguidores al denunciar que es víctima de acoso. A través de sus redes sociales, la periodista explicó la temible situación por la que está atravesando.

En su cuenta de Twitter, la conductora de América TV explicó que dos sujetos la están buscando en el canal y que uno de ellos ha llegado hasta su domicilio. Además, contó que, por el temor, no ha podido salir a trabajar.

“Desde hace un tiempo, dos personas con aparentes problemas mentales me buscan en el canal. Uno llegó hoy a mi casa. No he podido salir a trabajar” , contó en su publicación

Asimismo, manifestó que dicho comportamiento podría deberse a un problema de salud mental. Por ello, compartió el DNI de una de las personas y pidió a sus seguidores que le ayuden a encontrar a sus familiares.

“No quiero denunciarlo porque su lugar no es la cárcel, sino un centro de salud mental. Por favor, ayúdenme a encontrar a su familia”, mencionó la figura de América TV.

Ante esta situación, muchos usuarios le han dado una serie de recomendaciones para que denuncie este hecho, sin embargo, la periodista aseguró que hace dos meses ya intentó buscar a la familia del sujeto, pero no logró dar con su paradero.

Publicación de Verónica Linares Foto: Twitter

