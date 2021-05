Fabio Agostini confiesa sus verdaderos sentimientos por Paula Manzanal

Luego de que Paula Manzanal confirmara que está saliendo con Fabio Agostini y que no descarta una relación con él, el ex chico reality habló de sus verdaderos sentimientos hacia la joven mamá.

El español se presentó en América hoy y participó de un divertido juego llamado Mito o verdad. Durante la secuencia, el hermano menor de Bruno Agostini fue abordado por Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes querían saber más sobre el acercamiento que tiene con Manzanal.

En medio de la dinámica, Fabio Agostini reveló que tiene planes a futuro con la modelo, luego de que él le ofreciera su casa que tiene en España.

“Ella me dijo que se iba a Ibiza, Mykonos, le dije: ‘Te falta conocer las Islas Canarias, que es el mismo rollo que Ibiza, y si quieres vienes y te hago de guía’. Cualquiera está invitado. Christian Domínguez solo si está soltero”, dijo el modelo.

Asimismo, Fabio Agostini confesó que siente mucha atracción por Paula Manzanal. “Es una chica guapísima, cualquiera te lo puede decir. Yo con Paula tuve una vez algo porque me gustaba. Paula me gusta”, indicó para sorpresa de los conductores de América hoy.

Cabe mencionar que los rumores de una posible relación se desataron cuando Fabio besó a Paula durante su participación en El artista del año. Esta situación se intensificó cuando el español fue captado llevando un ramo de rosas para Manzanal por el Día de la Madre.

Paula Manzanal halaga a Fabio Agostini

Paula Manzanal contó que Fabio Agostini apareció en su vida en el momento indicado: “Es muy lindo, es divertido, cariñoso, tenemos química, nos llevamos bien. Llegó en el momento preciso. Me trae flores, es muy lindo. Yo no descarto nada y creo que él tampoco, y vamos a ver qué pasa, por ahora estoy tranquila. No te digo que Fabio esté conmigo, que es mi novio o nada... no hay que negar que es guapo, pero llegó a mi vida en el momento correcto”, comentó en el programa de Magaly Medina.

