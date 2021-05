Nicola Porcella regaña a Diego Zurek por asistir a fiestas COVID

Nicola Porcella, quien tuvo a su padre en UCI por el coronavirus, criticó duramente a Diego Zurek por haber participado en más de una fiesta COVID. Al ser abordado por las cámaras de Amor y fuego, el recordado ’capitán histórico’ de EEG se enteró que su colega minimizó la crisis sanitaria asegurando que “si la gente se quiere morir de COVID-19, que haga sus reuniones y al que le toca, le tocará” y no pudo ocultar su indignación.

El conductor de El show de los sábados lamentó las declaraciones que dio el modelo y recalcó que cuando una persona contrae la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 expone a todo su entorno al contagio de la misma.

“No puedo creer que no entiendan que la COVID-19 no solamente te ataca a ti, es una enfermedad muy contagiosa”, aseveró. “Y claro, él dice ‘yo lo puedo pasar’, pero yo no quisiera ver a su familia pasar por lo que yo he pasado”, añadió.

En ese sentido, Nicola Porcella recordó los duros momentos que vivieron él y su familia cuando la vida de su padre estuvo en riesgo a causa del coronavirus. “(En) cada llamada que te dan de la clínica, tienes que estar preparado para pensar si tu papá está vivo o no”, relató.

Nicola Porcella y Miguel Vergara estrenan El show de los sábados

El sábado 1 de mayo, fecha en la que se celebra el Día del Trabajador, Nicola Porcella y Miguel Vergara estrenaron su programa digital El show de los sábados.

“Estoy feliz de compartir este proyecto contigo, hermano. Hoy comienza este nuevo reto que es divertir a todos semana a semana en sus hogares”, comentó Porcella en Instagram tras el lanzamiento de su emprendimiento junto al recordado actor de Asu mare.

