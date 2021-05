Josimar en El artista del año: “Esta es mi revancha, vengo a dar todo de mí”

El cantante de salsa Josimar habló sobre sus futuras presentaciones en El artista del año y dijo que no teme interpretar canciones de otros géneros musicales. También, manifestó: “Esta es mi revancha, vengo a dar todo de mí. Si salgo del programa, mínimo tiene que ser con la copa”.

Su última presentación fue una de las mejores de la noche, pues estuvo sobre el set junto a artistas muy reconocidos en el género de la cumbia, como Ángelo Fukuy, Lucho Paz, Marco Antonio Guerrero y Jhon Kelvín. Durante su performance, Josimar sorprendió por su versatilidad en el canto.

El líder de Josimar y su yambú dijo: “Tengo los más lindos recuerdos de mi paso por la cumbia. Gracias a Dios, salió bonito el espectáculo que hemos hecho. Estuvimos toda una semana ensayando y mis amigos me demostraron quiénes son cada uno”.

Asimismo, el cantante está comprometido al 100% con su participación en El artista del año. “Siento que hay días para prepararme, la temporada pasada no tenía tiempo porque Josimar y su Yambú trabajaba todos los días. No podía prepararme al 100%, en cambio ahora tengo el tiempo para hacerlo. Si me ponen cualquier canción, yo ensayo en la academia en la tarde y en la noche tengo todas las horas para ensayar en mi casa”, declaró a los medios.