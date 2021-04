EEG: Rosángela Espinoza es suspendida indefinidamente por retar al Tribunal

Rosángela Espinoza recibió una dura sanción en Esto es guerra y ya no podrá participar de la competencia por tiempo indefinido. La chica reality fue suspendida luego de mantener una fuerte disputa con el Tribunal.

El último 21 de abril, la competidora recibió la orden de unirse los ‘guerreros’ y, al oponerse a cambiar de grupo, la producción decidió dejarla sin equipo. Este hecho no fue de su agrado y continuó alegando que si no podía competir se retiraría del programa.

Un día después de la discusión, se le comunicó que sería separada del reality por retar las decisiones de la ‘autoridad’.

“Creo que todos hemos observado el comportamiento de ayer y hasta este momento he esperado una disculpa de su parte, cosa que no llegó. Señorita Rosángela Espinoza, usted el día de hoy queda suspendida del programa de manera indefinida por el mal comportamiento. Le pido que se retire del estudio”, expresó el Tribunal.

Los conductores de Esto es guerra se mostraron sorprendidos por la decisión tomada, pero concordaron con la sanción. “Lamentablemente, por más cariño que le tengamos, el día de ayer ella se equivocó en la manera como planteó la situación y esa es la consecuencia”, dijo Gian Piero Díaz.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza al Tribunal?

La chica reality, que recientemente fue suspendida de la competencia, protagonizó una discusión con el Tribunal debido a que se le pidió pasar al equipo de los ‘guerreros’. Rosángela Espinoza, que es figura de los ‘combatientes’, se rehusó a seguir las órdenes de la producción y anunció que consideraría renunciar a Esto es guerra.

Durante su participación, aseguró que si no era bienvenida en el programa podría enfocarse en otras actividades, como sus estudios o su negocio. “Dígame si realmente me quiere en el programa, sino yo también tengo otras cosas que hacer. A mí no me vengan a tratar de esa manera”, indicó.

