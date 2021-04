Gisela Valcárcel descarta a Edson Dávila ‘Giselo’ de El artista del año 2021

Gisela Valcárcel descartó la participación de Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, en su programa El artista del año 2021, que estrenará por América TV la noche del sábado 24 de abril.

La conductora, que regresa a la televisión después de más de un año, confirmó la noticia a través de sus historias de Instagram. Allí, explicó la razón que la llevó a tomar esa radical decisión.

Todo empezó cuando Ethel Pozo grabó un video en el que le dijo a ‘Giselo’: “Mi madre ha puesto una historia sobre qué hacías en brillos en la mañana”. Él respondió: “Es para que se dé cuenta de que estoy en forma”

Luego, la presentadora de América hoy abogó para que su compañero sea parte del concurso El artista del año 2021. “Por eso estuvo en brillo para que lo veas, para que lo convoques para el sábado. Por favor, falta solo cinco días y hará todo lo posible para que lo llames”, expresó.

Sin embargo, Gisela Valcárcel envió una respuesta contundente en la que confirmó la ausencia de Edson Dávila ‘Giselo’. “Ethel, tú sabes que él no me ha llamado en más de un año… Que ni se acordó que yo existía. Por favor, Edson, ¿ahora vienes a quererme? Tú sabes que ya fue. Por favor, Ethel, no me digas esto”, señaló la conductora en la red social.

De esa manera, Edson Dávila queda descartado del concurso de baile y canto pese a que, hace unos días, la presentadora Magaly Medina elogió su talento y carisma.

