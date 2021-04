Ethel Pozo impactada con La Uchulú: “Veo talento y ganas de salir adelante”

La conductora Ethel Pozo le dedicó un emotivo mensaje al popular personaje de TikTok, La Uchulú, luego de conocerlo en el set de su programa América hoy.

La hija de Gisela Valcárcel se quedó impactada con la presentación del joven influencer Esaú Reategui, quien viajó desde su natal Pucallpa hasta Lima para aparecer por primera vez en televisión nacional.

“¡Me quedé impresionada con su talento innato para el canto y el baile! Él es el actor que interpreta a este personaje tan querido en TikTok y que llegó desde Pucallpa a Lima para estar hoy en la noche en el Reventonazo de la Chola”, inició.

La presentadora hizo una reflexión sobre las carencias que viven los artistas que están detrás de personajes como La Uchulú y que tienen que enfrentarse a retos durante su carrera.

“Pero no siempre en nuestro país se valora a quien no tuvo la oportunidad de estudiar, quizás en un taller de actuación, de pagarlo... Nos separamos, nos dividimos y después nos preguntamos por qué somos todos tan distintos. Veo a La Uchulú y veo alegría, diversión, talento y ganas de salir adelante en un país que no siempre te lo permite, lamentablemente”, señaló.

Además le envío sus mejores deseos al tiktoker peruano. “Espero volverte a ver, Esaú, y que tus alas en Lima vuelen todo lo que tienen para volar, alto, bien alto. Y con este baile (“No sé”) que tú has convertido en un éxito a nivel nacional. Saludo a toda la selva peruana que te adora y que son gente tan cálida y valiosa”, finaliza el mensaje de Ethel Pozo a La Uchulú.

