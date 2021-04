Kate Candela sobre Daniela Darcourt: “Las discrepancias ya caducaron”

Kate Candela se encuentra actualmente enfocada en seguir enriqueciéndose como artista, ya que este 16 de abril lanzará un medley de cumbias, el cual grabó en Colombia por invitación del maestro Alberto Barros. No obstante, fue inevitable no consultarle sobre Daniela Darcourt, con quien compartió escenario cuando ambas pertenecían a la orquesta Son tentación.

En entrevista con La República, la salsera aseguró que las diferencias con su colega quedaron en el olvido y espera que en un momento se sienten a conversar.

¿Qué fue lo que realmente pasó con Daniela Darcourt para que se distanciaran?

Son cosas que, para mí, en estos tiempos, son bien insignificantes, no vale la pena recordarlo, siento que ya ha pasado mucho tiempo, nuestra conversación se dará en el momento indicado. No me siento en una posición negativa hacia ella, los años han pasado, somos personas adultas, cada vez más conscientes de las cosas que pasan y la prioridad que existe en la vida. No sirve de nada estar en discrepancia con otras personas, es una pérdida de tiempo, vivimos una situación bastante complicada y debemos valorar cada día, segundo, respiro. Las discrepancias ya caducaron, ya pasó, no es necesario recordarlo o dar detalles porque simplemente ya no existen.

Estás pronto a estrenar un nuevo tema, el cual grabaste en Colombia por invitación de Alberto Barros...

Es una grabación que la hicimos el año pasado y surgió a través de un compatriota, vamos a ponerlo así, que trabaja junto al maestro Alberto Barros. Él fue quien nos hizo la conexión, se comunicaron conmigo para poder participar de esta colaboración y definitivamente yo encantada acepté. Debo decir que es un medley de cumbias, no es exactamente salsa, porque de pronto la gente piensa que iba a hacer ese género porque es lo mío, pero no . Esto se llama “Medley cumbiando” con temas divertidos y conocidos. Antes de viajar surgió esta propuesta de poder ir a Medellín, Colombia, y grabar una sesión en vivo con la agrupación femenina de Alberto llamada Colombianas salsa all star. Estando ahí recibí la propuesta de él para grabar un fragmento de una de las canciones que es de su autoría, me sentí contenta de poder conocerlo, de estar allá, con chicas tan talentosas y estar por primera vez con una banda de músicos femeninas.

Kate Candela con Alberto Barros en Colombia. Foto: Kate Candela/Facebook

Pasas de la salsa a la cumbia...

En realidad, el mismo nombre lo dice, es una colaboración, es una invitación que yo definitivamente no podía rechazar, no podía darme el lujo de decir “no” al maestro Alberto Barros. Es una cumbia, sé que he tenido que ponerme en esa posición de dejar la salsa. Si bien fue un reto porque hace mucho no cantaba cumbia o ningún otro género que no sea salsa, siento que ha salido un buen producto y me gusta haber participado en esta colaboración que de hecho se estrena este 16 de abril.

¿Qué tal fue esa experiencia de estar con una banda femenina?

No sentí que fuera algo nuevo relacionarme con una delantera femenina, pero fue una experiencia bastante chévere y alucinante poder compartir con músicos mujeres, porque el músico debe tener esa fuerza, sabor y guerra para tocar, y las chicas no tenían nada que envidiar a ningún varón, me dio mucho gusto, la banda es espectacular. Para mí poder cantar con una banda en vivo es mil veces mejor que cantar con una pista, que es la modalidad de ahora que hacemos por Zoom .

Ahora que mencionas a esta banda femenina, hace poco comentaste que te gustaría un reencuentro con las exintegrantes de Son tentación

Mi opinión fue que, si se diera este reencuentro, mi respuesta fue definitivamente que sí, pero me gustaría que se dé cuando todo esto pase para escuchar el aplauso y la emoción de la gente. Esa sensación solo se puede dar con público presencial, hacerlo de forma digital es bastante raro.

Su participación en Yo soy

Kate Candela no solo se alista para el estreno del medley de cumbias. Ella sábado a sábado compite, junto a Carlos Burga ‘José José’, por permanecer en la competencia de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos.

¿Cómo ha sido para ti participar con el imitador de José José?

Lo más difícil que me ha tocado es acoplarme a ‘José José’. Al inicio era bastante complicado, no se encontraba la química, después de varios sábados ensamblamos nuestras voces. Ha sido un reto bastante grande, pero nada imposible. Pienso que con mucha práctica y trabajo se pueden lograr las cosas que uno se propone. Lo vamos a lograr, estamos dispuestos a trabajar.

Kate Candela en Yo soy. Foto: Kate Candela/Facebook

¿Cómo tomaron la noticia de que Karen Schwarz, la conductora de Yo soy, dio positivo para la COVID-19?

Nosotros (ella y Carlos Burga) no hemos tenido tanto contacto con Karen porque no nos ha tocado muchas entrevistas con ella. Cuando nos enteramos, lo tomamos con calma ¿no? Se empezaron a tomar las pruebas nuevamente por precaución. Estamos expuestos en cualquier lugar, sea en el concurso, en casa, cruzando la pista. Yo tomo mis cuidados personales porque no estoy pensando en que no me quiero contagiar, estoy pensando en que si me contagio tengo que estar fuerte, es la mejor manera que uno puede contraatacar este virus.

Clima político

Kate Candela se mostró un poco preocupada por el clima político que existe ahora e invitó a las personas —que no están en riesgo— a cumplir su deber cívico en la segunda vuelta con todos los cuidados necesarios para evitar el contagio del coronavirus.

¿Fuiste a votar?

Sí, sí fui a votar. Gracias a Dios no había mucha gente, mis abuelitos no votaron por temor. Nos encontramos en medio de algo bastante complicado porque creo que más de uno está asustado, tenemos miedo de lo que vaya a pasar, muy aparte de estar viviendo una pandemia. No soy fanática de las noticias, no sé si esté bien aislarme de la realidad, siento que me hacen daño, pero tuve que prender el televisor para estar atenta a lo que ocurría. De hecho, existe mucho miedo en mí por lo que vaya a pasar, estamos haciendo un esfuerzo bastante grande y luchando día a día como para no saber si retroceder en vez de seguir avanzando. Nada está dicho aún, tenemos que esperar y tener mucha fe en que las cosas van a salir de la mejor manera posible, prefiero mantener una posición optimista y ver qué es lo que sucede, porque las opciones no están muy buenas que digamos.

¿Harías un llamado para que las personas vayan a votar en segunda vuelta?

Yo he ido con mi doble mascarilla. Hago un llamado a toda la gente, tenemos que tener claro que estamos expuestos estando o no en casa. Hay mucho público vulnerable, depende mucho de las personas, no sé lo que vaya a pasar en esta segunda vuelta, pero sí hago un llamado de conciencia a las personas para que puedan buscar la manera más correcta de hacer llegar su voto, porque nadie mejor que los que contamos con internet, televisor, radio, ya que estamos informados y tenemos las facilidades. Las personas que no tienen estos servicios no saben por quién están votando.

