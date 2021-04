Tula Rodríguez sobre su hija en la TV: No me gustaría, pero la apoyaría

Tula Rodríguez, quien continúa luchando contra las secuelas del coronavirus, se tomó unos minutos para contestar a las preguntas de sus seguidores en Instagram. Durante esta dinámica, la conductora de En boca de todos se animó a revelar qué opina sobre un posible ingreso de su menor hija a la televisión.

La figura de América TV sorprendió a todos al confesar que no estaría muy contenta de ver a su pequeña en el ambiente televisivo. “¿Que Vale entre a la tele? Para ser honesta, a mí no me gustaría, pero si a ella le gusta y eso le da felicidad, pues la apoyaría”, manifestó.

Sin embargo, Tula Rodríguez fue enfática al señalar en su Instagram que siempre estará dispuesta a respaldar las decisiones de su hija, independientemente de si estas son de su agrado o no. “A mí, a título personal, creo que no (le gustaría verla en la TV), pero ella hará lo que le haga feliz y punto”.

Recordemos que la presentadora de En boca de todos y su pequeña superaron el coronavirus a mediados de marzo. “¡Vencimos! Porque juntas todo lo podemos. Mi Valentina y yo estamos libres del COVID-19″, expresó la conductora en aquella oportunidad.

Tula Rodríguez retoma la conducción de En boca de todos

Tras varios días de la muerte de su madre por coronavirus, Tula Rodríguez se reincorporó a la conducción de En boca de todos, junto a Maju Mantilla y Ricardo Rondón el lunes 5 de abril.

“Si hay una persona que quisiera verme aquí es justamente mi mamá. Cuando yo tenía 15 años, ella me llevó a castings cuando empecé recién como bailarina. Si hay alguien que amaba y disfrutaba verme en los escenarios, era ella”, manifestó la presentadora a su regreso.

