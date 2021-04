Ducelia Echevarría sobre ruptura con exnovio: “Fue una decisión saludable”

Ducelia Echevarría se pronunció nuevamente sobre su separación de Domingo Salas. En conversaciones con América Espectáculos, este viernes 9, la integrante de Esto es guerra habló sobre los motivos de esta ruptura.

La guerrera explicó que fue una decisión que ambos aceptaron y descartó algún tipo de infidelidad por parte suya o la de su expareja.

“ Fue una decisión saludable para ambas partes . Esto no ha sido porque hubo terceras personas de parte mía o de él, no estén especulando nada de eso. Al principio todo es bonito, luego nos vamos conociendo los caracteres, la manera de ser. Él es muy bueno, él sabe que le estoy agradecida por todo”, expresó la competidora del reality.

Ducelia Echevarría agradece mensajes de sus fans

En la charla con el programa de entretenimiento, Ducelia Echevarría aprovechó la oportunidad para agradecer las muestras de cariño de sus fans en estos momentos.

“Quiero agradecer al público que me ha estado apoyando en todos estos días y momentos que han sido difíciles para mí porque tomar una decisión y salir de tu zona de confort es un poco difícil, es una decisión para valientes”, dijo.

Del mismo modo, comentó que, si en algún momento tiene otra relación, ella preferiría no hacerla público. “A veces, muchos ustedes que están allí en la pantalla no saben lo que sucede aquí adentro en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ahora me puedo mostrar fuerte ante ustedes, pero por dentro tal vez no lo estoy”, agregó la modelo.

