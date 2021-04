Magaly Medina responde tras críticas por separación de Alfredo Zambrano

El lunes 5 de abril, Magaly Medina empezó su programa respondiendo a todas aquellas personas que la han criticado por continuar mostrándose alegre frente a cámaras tras anunciar públicamente su separación de Alfredo Zambrano. La conductora se mostró sorprendida por los comentarios negativos y aseguró que los problemas en su vida sentimental no interferirán nunca en su trabajo.

“Me han dicho que tengo que hacer duelo, que no es posible que me este riendo, que no llore... pero mi profesión es sonreír y alegrarlos a todos. ¿Quién se ha muerto por que ha terminado con un hombre?”, aseveró la presentadora de Magaly TV, la firme.

Magaly Medina indicó, además, que se considera una mujer que disfruta la vida plenamente, por lo que ni su divorcio con Alfredo Zambrano ni algún otro suceso le impedirán seguir avanzando.

“Yo creo que la vida es un tren que no para hasta el día final y yo espero seguir a ese ritmo”, detalló. “No me puedo dar el lujo de deprimirme porque nunca he sido así, siempre me ha gustado estar linda, coqueta, regia, preciosa. ¿Qué quieren que haga, que llore sin tener ganas? No hay tiempo para deprimirse”, añadió.

Magaly Medina comenta video con Alfredo Zambrano en aeropuerto

Magaly Medina restó importancia al video donde ella y Alfredo Zambrano aparecen en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mismo que fue difundido por Amor y fuego el lunes 5 de abril.

“Maga, te vieron en el aeropuerto con tu esposo. ¿Esa es la bomba que tiene para mañana ‘Peluchín’?”, preguntó la cibernauta, a lo que la animadora respondió “Jajaja. No dejes que te vendan gato por liebre”.

Cabe precisar que el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre detalló que la presentadora y su expareja llegaron a la zona de embarque con tan solo minutos de diferencia.

Magaly Medina responde a seguidora

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.