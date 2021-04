Natalia Salas indignada por sujeto con mascarilla improvisada: “Es el colmo”

Natalia Salas atraviesa uno de los mejores momentos de su vida tras convertirse en madre hace unos meses, sin embargo, esta vez mostró su malestar en redes sociales por un inconveniente que vivió en una salida en la cual se sintió expuesta y vulnerable.

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz denunció que, mientras se encontraba en una tienda, un sujeto estaba con una mascarilla improvisada sin respetar el protocolo de bioseguridad.

“Acabo de salir de una tienda carísima a la que fui a comprar un encargo, porque no puedo comprar ahí, y mientras estaba en la cola para pagar entró un señor que estaba con cualquier cosa menos una mascarilla. Era como si hubiese agarrado un plástico de su casa, le puso dos pitas y se lo pegó en la nariz”, sostuvo con evidente indignación.

“Vivimos en sociedad y las reglas son bien simples: usa mascarilla (...) por qué él tiene derecho sobre mí al ir a exponerme y exponer a toda la gente y que encima, cuando lo quisieron sacar, se puso malcriado”, agregó.

Asimismo, recalcó la importancia de la empatía para evitar exponer a otras personas a que contraigan la enfermedad.

“Tenemos que respetar, ser empáticos con los demás. A mí tampoco me gusta usar mascarilla, me asfixio, no soporto, pero es lo que hay que hacer”, sostuvo.

Por otro lado, contó que su familia aún no puede conocer a su bebé por la pandemia.

“Nadie de mi familia conoce a mi bebé: mis tías no lo conocen, mis primos no lo conocen, mi papá no ha podido venir a conocerlo porque estamos en una pandemia y me parece el colmo que este tipo decida exponerme cuando yo me cuido”, expresó conmovida.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.