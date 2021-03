María Grazia Gamarra funda su granja de gallinas: “Es un producto de calidad”

María Grazia Gamarra se reinventó durante la pandemia y fundó su granja de gallinas ponedoras libres de pastoreo en el pueblo de Sisicaya en Huarochirí.

La actriz y su esposo Heinz Gildemeister decidieron poner a flote un proyecto ligado a la vida saludable y enfocado en el cuidado animal. De este modo nace Webo, una marca dedicada a la venta de huevos ecológicos libres de antibióticos.

En una conversación con La República, la recordada intérprete nos contó detalles de este nuevo emprendimiento.

- Fundaste una granja de gallinas, ¿cómo nace esta idea?

Es una granja de gallinas ecológicas, nació la idea por la cuarentena, desde hace mucho tiempo tenía ganas de hacer un negocio mío y por distintas cosas no se lograba concretar, ya que me empecé a dedicar a otras cosas. Cuando empezó la cuarentena, dije: ‘Es un buen momento, ahora tengo tiempo para pensar’, y así fue.

Nos instalamos en el campo con mi esposo y mi hija, y bueno, viendo un poco la realidad de cómo se vive fuera de la ciudad, decidimos armar una granja. Dijimos: ‘Armemos una granja de gallinas que vivan bien, que estén protegidas, bien alimentadas, bien cuidadas, sin maltrato’.

- Esta iniciativa está enfocada en el bienestar animal, ¿qué cuidados se les brinda?

Lo primero que hicimos fue comunicarnos con una empresa internacional. Ellos lo que hacen es brindar un sello (si es que tu ave de corral cumple todos los requisitos) para acreditar que tus gallinas están en el mejor estado y protegidas. Entonces, ellos vinieron desde afuera a certificarnos, nos dieron un libro súper grande con un montón de requisitos, y nosotros nos preparamos durante un montón de meses para poder cumplir con todo los requerimientos.

Entre ellos (los requisitos), están que nunca les falte comida y agua, que tengan unas medidas exactas. Por metro cuadrado tiene que haber una cantidad de gallinas. Tienen que tener un espacio abierto en un metraje necesario para que ellas puedan ser felices, entre más cosas. Hemos cumplido con su plan de vacunación, ellas tienen dos veterinarios que constantemente las están asesorando, es una serie de cosas.

Es un montón de trabajo, pero para nosotros es súper importante poder cumplir con todos estos requisitos porque es la única forma de que nosotros estemos tranquilos. Además, para que las personas, a las que vamos dirigidas, a los que nos compren, que estén seguros de que es un producto de calidad, que es un producto de una gallina que vive libre, que no vive bajo ningún estrés.

- Desde hace un tiempo, los alimentos están reforzados con ciertas sustancias que favorecen el crecimiento…

Nosotros también decidimos que nuestros alimentos no iban a tener ningún tipo de transgénico, ni ningún tipo de proteínas de crecimiento, colorantes. Estudiamos un montón y, junto con distintas personas que nos asesoraron, me dijeron que sí hay forma de que el huevo tenga el tamaño y color adecuado sin necesidad de ponerle algún tipo de complemento que no les haga bien.

Nuestras gallinas tienen una alimentación súper sana en base a productos naturales. Comen afrecho, trigo, aceite de alfalfa y un montón de cosas que son naturales. Ahora, hemos visto el resultado y la verdad es que los huevos tienen un lindo color y un rico sabor.

- Eres vegetariana, estás enfocada en la alimentación saludable, ¿cuál es uno de los principales objetivos de esta iniciativa?

Exacto, como te digo, yo no como un animal por una cosa de convicción, pero mi hija, mi esposo, mi familia come carne. Para mí es una cuestión de respeto, yo respeto al cien por ciento la decisión de cada uno, pero sí considero que es importante contribuir y esta es mi contribución al planeta.

De alguna manera, (planeo) enseñar a las personas que es importante saber lo que uno está comiendo.

María Grazia Gamarra y Heinz Gildemeister en su granja de gallinas. Foto: María Grazia Gamarra / Instagram

- ¿Qué tal tu nueva vida en Sisicaya?

Súper bien, estuve todo el año pasado y casi todos estos primeros meses del año instalada al cien por ciento allá. Ahora que ya tenemos la granjita, que estamos empezando entregar pedidos y hay que hacer un montón de trámites, estoy repartida, mitad allá y mitad acá en Lima.

Acá (en Lima) estoy durante la semana y los fines de semana estoy al cien por ciento en la granja. Mi esposo es el que se reparte, un día sí, un día no, porque hay que estar ahí. Es bien bonita la experiencia, es muy bonito para mi hija que es chiquita y que esté creciendo rodeada de la naturaleza.

- ¿Cómo te animaste a pasar la cuarentena en Sisicaya?

Porque mis papás venían hace muchos años visitando ese pueblito, tenían una casita allá a la que no iban muy seguido por temas de trabajo. Entonces, cuando empezó lo de la COVID-19, realmente no queríamos estar en Lima y dijimos, vámonos al campo. Nosotros siempre hemos tendido a convivir en el campo, de hecho, nuestra idea es pronto poder instalarnos al cien por ciento, no en un lugar quizás tan lejano, pero en un punto medio.

Como iba a estar todo paralizado por un tiempo súper largo (por la cuarentena), pensamos en trabajar todos los días desde allá y ahí fue que tomamos la decisión de armar nuestra granja.

- ¿Cómo te afectó la pandemia?

Yo tenía dos proyectos súper chéveres para este año: una novela y una obra, y todo se congeló. Aparte que no es fácil estar encerrados.

- Hace unos días confirmaste tu segundo embarazo, ¿cómo te sientes?

Muy bien, súper feliz. Es muy lindo de verdad

- ¿Volverás a la actuación?

Me encantaría, obvio que sí. Ojalá que esto se empiece a reactivar muy pronto y poder retomar mis proyectos.

- ¿Qué metas tienes a corto plazo?

Por ahora, con respecto a la granja, estamos tratando de sacarla adelante, de que la gente conozca nuestra marca. De poder ofrecer a las personas un producto de calidad y crecer con eso. Estamos empezando de a pocos, pero tenemos muchas ganas de crecer.

En lo profesional, tengo ganas de poder cumplir mis proyectos, tengo un montón de ganas de hacer música también. Por esto de la COVID-19 es difícil, sobre todo, para este tipo de trabajo, pero bueno espero que esto pase muy pronto.

