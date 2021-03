Tiare lanza “Líneas de tu mano”: “Es mi primera canción de amor”

Tiare es el nuevo rostro que se abre paso en el ambiente musical luego del rotundo éxito que significó “Evaluna”, canción con la que inició su carrera artística.

Esta vez, la cantante peruano-venezolana estrenó su tema “Líneas de tu mano”, la cual es su primera composición romántica. “Está inspirada en todos esos libros súper cursis y todas esas películas que veo”, reveló.

En una entrevista para La República, la joven cantautora de 16 años nos cuenta acerca de los retos que tiene que enfrentar para construir su carrera musical mientras alterna con sus estudios escolares, y también revela qué metas se ha fijado.

Acabas de estrenar “Líneas de tu mano”, coméntanos un poco.

Increíble. Bueno, hice un live de Instagram para recibir “Líneas de tu mano”, fue muy lindo porque tuve a la gente más cercana conmigo en el live.

¿En qué te inspiraste para crear esta canción?

La verdad es que yo tengo 16 años recién cumplidos, entonces experiencias en el amor no tengo muchas, por no decir ninguna. Esta es mi primera canción de amor, está inspirada en todos esos libros súper cursis y todas esas películas que me veo en Netflix a las 3 de la mañana y todas esas historias que me hago en la cabeza en la noche. Yo creo que algo muy importante de ser cantautora es poder crear ficción y poder crear tus propias historias, contarlas como si las hubieras vivido. Poder transmitir eso, poder cantar como si lo hubieras vivido y que la gente te crea…

Además, este tema cuenta con la participación de Alean Imbert (pianista de Franco de Vita).

Sí, un honor poder trabajar con él. Cuando ‘Periko’, mi productor, me dijo que íbamos a tener la oportunidad de trabajar con él y me iba mandando los arreglos del piano fue increíble. Era como si ya estuviéramos conectados, desde la primera idea fue todo increíble.

Tienes 16 años, ¿desde cuándo te dedicas a la música?

Yo nací en Venezuela, a los 3 años empecé bailando flamenco, a los 4 años empecé en el teatro musical (ahí empecé un poquito en la música), a los 9 años, por la situación en Venezuela, me mudé a Lima, me empecé a educar en la voz y en la teoría musical. Ahí fue cuando me enamoré de la música y empecé a cantar en mini shows con mi academia y todo fue progresando con mucho trabajo. Fue todo un proceso y de ahí empecé a componer mis propias canciones.

¿Cómo fue tu primera presentación?

Me acuerdo perfectamente, aparte de mis presentaciones de teatro musical el primer show que hice fue en mi academia. Había como cincuenta personas, yo tenía 9 años y estaba cantando una canción de Río Roma, una canción pésima para mí, para mi edad (risas).

Recuerdo que hace un año mi hermano me confesó y me dijo: ‘Cantabas horrible’ (risas), pero bueno, yo me paraba súper orgullosa y de ahí fui mejorando.

Incursionaste en el ambiente artístico con tu tema “Evaluna”.

No puedo estar más agradecida con “Evaluna”, fue una canción que tuvo un proceso de composición súper humano y orgánico porque la escribí aquí (en su habitación) en mi cama, a las 3 de la mañana, sin saber que iba a ser mi primera canción y que me abriría tantas puertas.

La escribí de una manera tan humana, fue inspirada en todas esas cosas pequeñas, insignificantes, que son las más bonitas, que a veces parecen súper tontas, pero que al final son las más especiales.

¿Cómo es la interacción con tus seguidores?

La verdad es que todo ha sido muy rápido. Me encanta cuando me escriben por Instagram, cuando me mandan videos como: ‘A mi abuelita le encanta tu canción’ o cantando alguna canción mientras cocinan.

Una vez me llegó esta historia de una mujer que estaba embarazada, había perdido a una niña y no había podido tener más hijos. Luego quedó embarazada y le puso a su hija Evaluna, entonces, iba a cumplir un año (la niña) y justo salió mi canción “Evaluna”… me escribió y fue demasiado emocionante.

Estás trabajando en la producción de tu primer álbum, ¿cómo vas con ello?

Sí, mi primer álbum como cantautora. El reto más que por la pandemia, es por estar en el colegio. Mi mayor reto ahora es poder balancear el colegio con la producción del álbum porque yo soy la compositora total de mis canciones, entonces no todo es color de rosa, a veces no tengo la musa, no tengo la inspiración para escribir canciones.

Gracias a Dios ya tengo unos siete temas escritos. Estas últimas semanas han sido muy duras para mí, no he podido escribir un par de cosas, pero este lanzamiento de “Líneas en tu mano” me ha ayudado a encontrar esa fuerza que tengo debajo de la piel para seguir adelante y seguir en este sueño.

¿Cómo es tu proceso de inspiración?

Es más simple de lo que parece. Hay veces que veo una película y me inspiro porque era demasiado bonita o a veces, como me pasó en “Evaluna”, estaba viendo videos o también simplemente digo: ‘Me voy a sentar y voy a escribir una canción’.

Otras veces (como en estas últimas semanas) me siento a escribir porque me estaban pidiendo una canción, pero que no me salía porque a veces las cosas forzadas, no salen.

Me cuentas que eres la compositora de todos tus temas, ¿has considerado, en algún momento, trabajar con otra persona más para que componga tus canciones?

Sí, ‘Periko’, quien es mi manager, me ayuda mucho con el tema de la producción y con el tema instrumental de las canciones. También me ha ayudado a veces con las letras, pero al final las termino haciendo como yo quiero (risas).

Sí he escrito un par de canciones con algunos amigos. Yo estoy abierta a todo, pero por ahora estoy con mis propias canciones. Si en algún momento necesito ayuda, estoy abierta a recibir nuevas ideas.

“Líneas de tu mano” es una balada pop, ¿desde un inicio optaste por este género?

Mis canciones son muy distintas una de la otra. Mi álbum tiene un patrón en el sentido de letras y de significados, pero no mucho en el sentido de géneros. Escuchas “Evaluna” y “Líneas de tu mano” y son canciones muy distintas, pero todas van alrededor del pop porque es el género con el que he crecido.

Pero he estado trabajando en algunas canciones españolas, como bailo flamenco desde que tengo 3 años. Estoy explorando a ver qué géneros y encontrar mi esencia. Tengo que explorar para descubrir qué es Tiare, porque recién estoy empezando.

¿Con quién te gustaría hacer una colaboración?

Tengo que decir que mi sueño es hacer una canción con Kany García, con Pablo Alborán también. Son mis ídolos de la música en español, los amo.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Mis proyectos son seguir sacando singles durante todo este año. Vamos a estar haciendo temas con un mes y medio de separación, para a comienzos del próximo año cerrar todo con broche de oro, cerrar mi primer álbum como cantautora.

¿Cuál es tu sueño?

Tengo muchos sueños, pero uno de los más importantes es poder llegar a los Latin Grammys y también que la gente escuche mi música a nivel internacional. Que puedan escuchar mis historias y lo que yo tengo que decirle al mundo. Me encanta cuando alguien canta una letra que yo escribí, es un sentimiento increíble.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.