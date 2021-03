Dua Lipa pasó susto al ser abordada por fans en Ciudad de México

Dua Lipa pasó un mal momento en Ciudad de México la noche del sábado 20 de marzo, cuando salía de realizar unas fotografías en el Salón Acme y el Proyecto Público Prim. Durante la sesión, la intérprete de “Don’t start now” compartió algunas imágenes por medio de sus redes sociales y los fans empezaron a llegar al lugar inmediatamente.

Al salir del recinto, Dua Lipa se topó con cientos de sus fanáticos mexicanos que esperaban interactuar con ella, sin embargo, la situación se salió de control y la estrella londinense terminó abandonando el lugar bastante asustada.

Las imágenes captadas por quienes presenciaron la escena muestran el preciso momento en que Dua Lipa es empujada por una joven que sale intempestivamente entre la multitud, momentos después se puede observar que algunos agentes de seguridad logran reducirla mientras la famosa sube a un vehículo blanco.

Tras viralizarse el video en las redes sociales, muchos fans mexicanos de la ganadora del Grammy le pidieron disculpas con el hashtag #SorryDuaCdmx, otros tuiteros resaltaron la poca empatía que tuvo la mujer que la empujó y destacaron que pese a su fama, es una persona como cualquier otra y merece respeto.

“Estoy colapsando porque me duele que es de las pocas veces que viene aquí y para que la asusten así. ¡Dios no! Prometo que no todxs lxs fans de México somos así, a todxs nos gustaría al menos verte #SorryDuaCdmx”, escribió uno de los seguidores de la artista.

Dua Lipa ya había estado en tierras mexicanas en enero último, cuando generó revuelo por vacacionar en las playas de Tulum, con su novio Anwar Hadid.

