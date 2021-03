Melissa Paredes: Las mujeres debemos salir adelante y levantarnos ante la adversidad

Melissa Paredes vuelve a deslumbrar en las pantallas tras asumir parte de la conducción del programa América Hoy, y luego del tan esperado regreso de la exitosa telenovela Dos hermanas.

En una conversación con La República, la actriz nos comentó algunos detalles del reestreno de esta producción y explicó la importancia de resaltar el empoderamiento femenino en esta historia.

Se reestrenó la telenovela Dos hermanas ¿qué tal la acogida del público?

Increíble en realidad, el equipo completo está contento y feliz con el recibimiento del público nuevamente. De verdad que esperábamos ese cariño tan bonito que siempre nos dan los televidentes.

Se han hecho ciertas modificaciones en la telenovela…

Así es, sí claro, se hicieron unas modificaciones, al final todo quedó muy bonito, la historia igual se entiende perfectamente y la gente ya está enganchadísima.

Incluso, Dos hermanas ha estado liderando el horario

Sí, estamos muy contentos por eso. Como te decía, siempre el cariño del público es súper importante para nosotros. Definitivamente es algo que nos encanta tener el apoyo del público, siempre.

Elenco de "Dos Hermanas". Foto: difusión

En esta producción se resalta el empoderamiento femenino

Así es, como vemos, resalta algo que hace bastante falta y que siempre debería hacerse en realidad. El empoderamiento de nosotras las mujeres como tal. Yo creo que es una producción en donde se ve a leguas que quiere levantar a la mujer peruana, que salga siempre adelante, a que siga, a que luche y no pare.

¿En qué se parece tu personaje a Melissa Paredes?

Uy bastante (risas), bastante porque es una mujer muy aguerrida, que no se deja pisar el poncho, una mujer que sale adelante y que si se cae se levanta, y vuelve a creer en ella misma, eso es algo muy bonito. Justo ayer, en algunas escenas, veíamos que la botaron del trabajo (a su personaje) obviamente sufrió, lloró por la injusticia ¿no? Es algo normal, pero ella se secó las lágrimas y siguió adelante, puso buena cara, como siempre debemos ser las mujeres. Salir adelante siempre y levantarnos nosotras mismas solas y sin necesidad de nadie.

Te reencontraste con tus compañeros del elenco ¿qué tal?

Volver a reencontrarme con todos mis compañeros fue increíble, nos llevamos súper bien entre todos, la pasamos muy bonito grabando, tenemos bastante química. Ya ha pasado un año después de la grabación, entonces reencontrarnos fue maravilloso.

¿Qué protocolos están siguiendo para las grabaciones?

Todos los protocolos, ensayamos con mascarilla y, cuando ya vamos a grabar, recién nos la sacamos. Aparte, nos hacen pruebas (moleculares) semanales a nosotros los actores, cada vez que va a haber una escena de beso pues nos hacen pruebas.

Hace aproximadamente dos meses debutaste como conductora en América Hoy…

Me divierto muchísimo con el programa. Es muy ameno, sin malicia, nos matamos de risa, nos burlamos de nosotros mismos. Es siempre verle el lado bueno de las cosas ¿no?, por más que hayan cosas malas siempre es ver el lado bueno, divertido, tal vez hay cosas que no nos gusten pero si le volteamos la tortilla es muy divertido al final.

Melissa Paredes en América Hoy. Foto: Melissa Paredes / Instagram

¿Cómo se dio esta oportunidad?

Me llamaron en diciembre, estuvieron conversando conmigo, con mi representante, porque yo estaba de viaje. El año pasado también me habían dicho, pero yo no podía porque estaba con la novela a full, tenía contrato. Este año que se dio, yo dije que sí a ojo cerrado, vamos con todo.

Había más tiempo, aparte no sabíamos si volvía la novela o no, acepté y todo bien. Claro que hay algunas modificaciones en las que nos hemos puesto de acuerdo tanto con Michelle Alexander como con GV Producciones para poder hacer unos días sí y otros no hasta que acabe la novela porque, como comprenderás, nosotros grabamos un montón y como papel protagónico grabo más todavía, por eso es que voy algunos días sí, otros días no, depende de mis grabaciones.

¿Qué tan complicado es grabar la telenovela y hacer la conducción del programa a la par?

En cuanto a lo físico definitivamente es un poco duro por lo que sí hay que trabajar bastante, pero yo lo tomo de la mejor forma porque para mí es increíble, me divierto en ambos, me gusta lo que hago.

En uno es una novela donde hay que grabar, y lo otro es algo en vivo algo que sucede ahí y en el momento. Eso también en rico, el en vivo, se extraña a veces. Tú sabes que yo empecé en programas en vivo, entonces siempre extraño eso. Tenerlo ahora es maravilloso.

