Anahí de Cárdenas denuncia robo de su cuenta bancaria bajo el modo phishing

Anahí de Cárdenas se mostró afectada al contar que fue estafada por delincuentes. Según contó en sus redes sociales, fue víctima de un robo bajo la modalidad del phishing.

La artista peruana, quien hace poco anunció el lanzamiento de su nuevo tema “Dignidad”, utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores cómo fue que extrajeron el dinero de su cuenta bancaria.

Según relató, entró a un link que le llegó como un mensaje de texto a su teléfono móvil.

“Me mandaron un mensaje de texto, supuestamente del BBVA, diciéndome que apriete este link para ver si calificaba para el bono 600. (…) Dije ‘vamos a ver si aplico’. Apreté el link, me pidieron mi DNI y la página nunca apareció”, contó la actriz en sus historias de Instagram.

“Horas después me llaman como 20 veces. Era el banco diciéndome que habían movimientos extraños en mi cuenta. Me metí a ver y no saben la cantidad de dinero que se han tirado”, expresó la cantante.

Anahí de Cárdenas expresó su molestia por cómo le robaron y pidió que la mencionada entidad bancaria le haga recuperar su dinero.

“Ojalá que el banco me la reponga porque uno mete su plata al banco esperando que se la cuiden y no puede ser que con solo mi DNI puedan acceder a mis cuentas”, añadió.

Finalmente, pidió a sus seguidores que no respondan mensajes con ese tipo de contenidos. “No contesten este tipo de mensajes, esto se llama phishing. Ojalá que lo que me haya pasado a mí les sirva a todos para que no caigan en estos fraudes”, agregó.

