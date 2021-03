María Pía Copello reta a Jazmín Pinedo en En boca de todos

María Pía Copello se enlazó con el programa En boca de todos para promocionar su nuevo libro de recetas prácticas llamado Los secretos de cocina de Pía Copello y aprovechó para lanzar un reto a Jazmín Pinedo.

La exconductora de Esto es guerra se mostró muy contenta por esta nueva etapa y agradeció el espacio que le dieron para contar cómo se animó a realizar su recetario.

María Pía Copello comentó que le ofrecieron lanzar el libro si lograba realizar 80 diferentes platillos y ella lo hizo sin problema alguno.

Ante esto, Jazmín Pinedo destacó que la intérprete de “Like” siempre se mantenga activa en diversos rubros.

“No puedo estar tranquila”, comentó Pía, quien además aprovechó para retar a Jazmín Pinedo a cocinar una de sus recetas. “Te he visto muy proactiva en la cocina, tienes que hacer una receta y etiquetarme”, añadió.

Pinedo, quien solo atinó a sonreír, también señaló que el libro de Pía sirve para que los papás compartan momentos con sus hijos en la cocina.

“Es bueno para pasar tiempo en familia y compartir con ellos”, acotó la conductora de En boca de todos.

Jazmín Pinedo sobre su permanencia en En boca de todos

A través de un comunicado, Jazmín Pinedo confesó que le gustaría quedarse en la conducción de En boca de todos, pero que, por el momento, está enfocada en su vida familiar.

“Sería un placer, me encantaría, pero he tomado decisiones a nivel personal que tengo que terminar, y me gustaría no tener la cabeza llena de cosas, porque estar en un programa de lunes a viernes no es tan sencillo, sobre todo si tienes otro trabajo, además, yo soy mamá. Esta pandemia me ha tocado mucho en ese sentido de no perder el tiempo y estar con la gente que amas. Sería difícil, y lindo también, pero por este año es un poco complicado para mí”, dijo la modelo.

