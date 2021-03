Bruno Pinasco responde a críticas tras hablar de política: “Es mi derecho”

Bruno Pinasco, una de las figuras más representativas de la televisión peruana, se defendió de las críticas que ha recibido por referirse a temas de coyuntura política en sus redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, el presentador de Cinescape recalcó que lo único que hizo fue ejercer su derecho a la libertad de expresión.

¿Qué ocurrió? Luego de que el conductor señalara abiertamente su apoyo hacia el candidato presidencial Hernando de Soto, un cibernauta le reclamó por no mantenerse al margen de lo que respecta a la campaña para las elecciones generales 2021.

“Brunito, una cosa es decir por quién vas a votar y otra es hacerle campaña en tus redes. Igual son tuyas y eres libre de hacerlo. Te volveré a seguir cuando pasen las elecciones”, le escribió.

Tras leer dicho comentario, Bruno Pinasco aseguró que no tiene intenciones de promover alguna campaña política y que solo está ejerciendo su derecho a la libre opinión.

“Ja, ja, ja, yo no hago campaña, no me están pagando por promover a nadie. Solo doy mi opinión como ciudadano. Es mi derecho así como tu puedes hacerlo en tus redes, bueno, yo también”, aseveró el animador, quien se confesó vegetariano en diciembre del 2020.

Bruno Pinasco regala Nintendo Switch a niño de Piura

Hace unos días, mediante un video publicado en su Instagram, Bruno Pinasco contó que le obsequió un Nintendo Switch a un niño de Piura, quien soñaba con tener este artefacto.

“Él estaba normal con su familia y cuando le dan la consola, él se quedó en shock. Se queda paralizado y prácticamente no sabía qué hacer. No sabía si era verdad o mentira”, relató.

