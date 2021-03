Christian Domínguez responde a Angelo Fukuy: “Me da tristeza lo que escucho”

Luego de que Angelo Fukuy revelara que Christian Domínguez le envió una carta notarial en 2020, el cantante de cumbia decidió responder sobre la polémica separación, durante el programa América Hoy.

El líder de Gran Orquesta Internacional se rehusó a entrar en dimes y diretes, pero al enterarse de las declaraciones que hizo su excompañero Angelo Fukuy, con quien mantuvo 14 años de amistad, aclaró cuál es su postura.

Sobre los motivos de la separación de su agrupación de cumbia, evitó dar mayores detalles. “Gran Orquesta no tiene ese estilo. Yo vengo a hablar de mi trabajo o de mi familia, no suelo referirme a terceros porque eso no es llevar el arte musical”, expresó al inicio.

Luego, Janet Barboza le informó que Angelo Fukuy y sus excompañeros habían asegurado que, en medio de la pandemia durante el 2020, fueron abandonados económicamente por el grupo de Christian Domínguez.

En seguida, la conductora le preguntó: “Dice Angelo Fukuy que tus compañeros estaban cansados de tus escándalos. ¿Qué tendrías que decir?”

El cantante respondió que se sorprendió al escuchar esa versión de su colega, pues según él, había quedado en buenos términos con Angelo Fukuy y Jonathan Rojas, cuando estos decidieron retirarse y formar su propia orquesta llamada Zona Libre.

“Me sorprende. Me da tristeza lo que escucho”, señaló. “Sí, (eran mis amigos) hasta el último. Hablé con los dos después de que arreglaran con mis socios que es la parte administrativa. Me dijeron: ”Espectacular, gracias papito”. Yo creo que no están siendo ellos, no quiero quedarme con esa actitud”, finalizó Christian Domínguez.

¿Por qué Angelo Fukuy se separó de Christian Domínguez y su grupo?

Angelo Fukuy aclaró a través de un comunicado que él y sus compañeros estaban hartos de los escándalos que protagonizaba Christian Domínguez en la Gran Orquesta Internacional.

Además, reveló que recibió una carta notarial por parte de la agrupación debido a una supuesta “mala conducta”.

“Me llegó una carta notarial en octubre de 2020 y yo simplemente estoy respondiendo. Ellos sabiendo que yo no podía participar de los shows streaming de la orquesta porque vivo con personas vulnerables, adultos mayores que son mis ángeles, pero a ellos no les importó nada y me mandan esa carta”, sostuvo el cantante.

