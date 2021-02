‘Marilyn Manson’ pide a ‘Axl Rose’ no despotricar contra artistas de Yo soy

El sábado 27 de febrero, el imitador de Marilyn Manson expresó su desacuerdo con lo dicho la noche anterior por Cesar Osorio Lara ‘Axl Rose’, cuando señaló que existe un cierto favoritismo hacia Carlos Burga, el imitador de ‘José José’.

A través de una transmisión en Instagram Live, el caracterizador del líder de Guns N’ Roses dijo que eligió retar al ‘El príncipe de la canción’ al notar fallas en su performance.

“Yo reté al señor Burga porque le dije: ‘señor, usted es bien desafinado’”. Luego afirmó que tras decir aquello le cortaron el micro.

Las palabras de ‘Axl Rose’ fueron reseñadas en una nota publicada en el Facebook de Líbero, que minutos más tarde fue comentada por ‘Marilyn Manson’ a través de su perfil personal como Mike Bravo.

“Es necesario despotricar a los demás para figurar”, se preguntó.

A continuación, a modo de consejo escribió: “Uno no necesita hacer notar lo malo de los demás, sino lo bueno de uno”.

El comentario realizado por el imitador no pasó desapercibido por los usuarios de redes sociales. En el mismo post, una persona expresó con cierta ironía: “Mike Bravo, ya que estás pendiente y siempre opinas sobre él. [Y] al parecer eres un fan de Cesar Osorio Lara, estás invitado a su show virtual”.

Al haber sido etiquetado, ‘Marilyn Manson’ no dudó en responder que no planea realizar alguna actividad con Axl Rose. “Jamás, no haría algo con él”, aseguró.

27.2.2021 | Comentarios de Mike Bravo 'Marilyn Manson' sobre 'Axl Rose'. Foto: Captura Libero / Instagram

